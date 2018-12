AUTO BILD 50/2018

F

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

DP-Chef Christian Lindner hat ja neulich erzählt, er sei mit AUTO BILD und Micky Maus aufgewachsen. Er habe noch nicht lesen können, aber die Bilder angeguckt. Wie ihn gibt es viele, die AUTO BILD aus der Kindheit kennen und heute als Großgewordene unser Magazin lesen. Etliche Leser schreiben mir Briefe wie diesen: "Streite mich immer mit meinem Sohn ums Blatt, der liest euch auch, obwohl er erst zwölf ist. Macht doch mal was extra für eure ganz jungen Fans."Da wir nicht lange fackeln, finden zum ersten Mal in der Heftmitte 16 Seiten von AUTO BILD JUNIOR . Geschichten für jüngere Leser, Erklärungen, ein Test, ein cooler Bauplan, Angeberwissen – und endlich, endlich ein Autoposter. Die Idee zum Extrablatt hatte mein Kollege Hauke Schrieber, der selbst einen Sohn hat. Schreiben Sie mir, wie Sie unser Extra finden. Welche Ideen Sie haben, was die jungen Fans noch gern lesen wollen. Ich glaube nicht, dass es stimmt, was viele behaupten: Junge Menschen hätten kein Interesse mehr an Autos. Ich mache täglich andere Erfahrungen. Wir würden die JUNIOR nämlich gern regelmäßig machen ... PS: Toyota unterstützt die Deutsche Umwelthilfe nicht mehr. Deren Boss Herr Resch stellte seinen Gratis-Prius in Berlin bei einem Händler ab. Finde ich gut. Er fährt jetzt Renault Zoe , elektrisch & nicht gesponsert.