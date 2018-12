AUTO BILD 51/52-2018

E

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

s ist schon ein glücklicher Umstand, dass der Weihnachtsmann keinen Motorschlitten mit Diesel fährt. Sonst bliebe er in manchen Städten einfach draußen – oder hätte keine Lust mehr vorbeizukommen, weil so viel Stimmung gegen ihn gemacht wird. Keine Woche ohne neues Diesel-Chaos. Diesmal von der EU. Typisch fast: Ein EU-Gericht kassiert eine EU-Verordnung nach Klage von drei EU-Städten. Es geht um die Form, wie man über die Stickoxidwerte (80 mg/km, momentan aber auch bis zu 168 mg/km erlaubt, später dann 120 mg/km) entschieden hat. Jetzt hat die EU zwei Monate Zeit für einen Einspruch und zwölf Monate für eine neue Verordnung. So schnell waren die noch nie.Gibt's keine, können auch neue Diesel draußen bleiben. Unterm Strich stehen: Aufregung und Verunsicherung! Und das, obwohl neue Autos von BMW, Audi und Mercedes klar unter den 80 mg/km bleiben – wer legt sich so ein Auto jetzt noch unter den Weihnachtsbaum? Ich glaube, dass die Richter in Luxemburg so dem Diesel den Todesstoß verpasst haben. Und schlage deswegen 2018 als diesel-hysterischstes Jahr fürs "Guinness-Buch der Rekorde" vor. Freuen wir uns auf 2019. Kann ja nur besser werden. Fröhliche Weihnachten und beim Böllern nicht vergessen: An Neujahr haben wir schon 15 Prozent der Feinstaub-Jahresbelastung überstanden! Sagt das Bundesumweltamt.