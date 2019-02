AUTO BILD 8/2019

eute mal keinen Ärger, keine große Politik, keinen Frust. Nur zwei Auto-Geschichten zum Weitererzählen. Da ist diese wilde Story, über die die "FAZ" berichtete: In Oberfranken hatte ein 65 Jahre alter Ferrari-Fahrer nachts an der A 9 für 130 Euro getankt und war ohne zu bezahlen abgehauen. Nach ein paar Dutzend Kilometern fischte die Polizei ihn nahe Bayreuth von der Autobahn. Zwei Dinge stellten sich heraus: Der rüstige Raser hatte sein 250 000-Euro-Auto nicht versichert (ziemlich blöd für ihn und eventuelle Unfallbeteiligte im Fall der Fälle), und er wurde per Haftbefehl gesucht, weil er eine Zehn-Euro-Ordnungswidrigkeit nicht bezahlt hatte. Dafür gibt's einen Haftbefehl? Ja, es stimmt (hab schnell nachgesehen, ich habe alle offenen Beträge bezahlt, sollten Sie auch machen). Kurios: Die zehn Euro konnte der Mann nicht entrichten, eine Bekannte musste ihn auslösen. Das Auto wurde abgeschleppt.

Die zweite Geschichte haben mir Freunde erzählt, sie spricht für den Wahnsinn, dem wir Autofahrer ausgesetzt sind. In einer deutschen Stadt liefert eine der berüchtigten Luftmessstationen auf einmal "saubere" Zahlen unter dem Grenzwert. Eigentlich ein Grund zur fahrverbotslosen Freude. Doch ohne zu dreckige Messwerte würde die City ihren Status als Intensivstadt verlieren. Und somit den Anspruch auf einige Fördergelder (z. B. für Elektrobusse). Man könnte es so sagen: Die Unterschreitung der Grenzwerte liegt nicht in jedermanns Interesse.

Skoda Vision iV: So scharf wird der tschechische Elektro-SUV für 2020Elektroautos: Weltweit 75 Prozent mehr Neuzulassungen • Kraftstoffpreise: Diesel in einigen Regionen so teuer wie Benzin • Honda Urban EV: Der Messestar mit E-Antrieb nimmt Gestalt anDie 50 wichtigsten SUV bis 50 000 Euro: Große Kaufberatung in fünf Klassen • Mercedes GLC Facelift: Den Stern poliert • Audi TTS Facelift: Die Ringe verfeinert • Porsche 718 Cayman T: Basis angeschärft • Peugeot 508 SW PureTech 225 gegen Opel Insignia Sports Tourer 1.6 DIT und Renault Talisman Grandtour TCe 225 • Daihatsu Materia und Nissan Cube : Zwei coole Kisten im Gebraucht-CheckBfl 01: Deutschlands billigstes Elektroauto kostet 12.990 Euro • Herr Sandkamp sucht das Recht: Seit 46 Jahren will er seinen BMW 520 zurückgebenWerkstatt-Test: So schlecht waren die Schrauber noch nie • Last Mile: Wie und welche E-Scooter deutsche Städte erobern wollen • AUTO BILD hilft: Ein leckender Audi A4 wird bei A.T.U wieder fitMenschen: Neue Smart-Chefin Katrin Adt interviewt in luftiger Höhe • Menschen: Offene Worte von Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg • Aktion: AUTO BILD-Leser können VW T-Cross testen • AUTO BILD VIP-LOUNGE: Gewinnen Sie ein E-Bike • Extratour: Urviecher im Schnee – Unimog trifft auf Hägglunds.