iebe Leser, ein wenig beängstigend finde ich den Technik-Overkill eines Audi Q8 (S.34) oder erst recht des neuen Mercedes GLE (S.8) ja schon - bei aller Perfektion im Ergebnis. Und ich frage mich: Funktionieren solche Autos in ein paar Jahren auch noch zuverlässig? Oder stehen Sie dann, zur Fehlersuche, ständig in der Werkstatt anstatt zu funktionieren und zu fahren? Beim neuen Suzuki Jimny (S.22) würde ich mir da keine sorgen machen: Saugbenziner, kaum Assistenzsysteme , sondern nur das Notwendige zum Fahren. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihr AUTO BILD ALLRAD-Team.





Titel

Fahrbericht: Neuer Mercedes GLE •

Vorstellungen, Tests und Fahrberichte

Vorstellungen: Geglätteter Range Rover Evoque der zweiten Generation ab April

• Fahrbericht: Tiguan- und Kodiaq-Schwestermodell, gebaut in Wolfsburg: der Seat Tarraco • Vergleichstest: Kleine Freuden: Neuer Suzuki Jimny gegen den Fiat Panda 4x4 • Vergleichstest: Neuer BMW X4 20d contra Mercedes GLC 250d Coupé • Dauertestbilanz: 100 000 Kilometer im BMW X1 xDrive 20i • Dauerstest-Zwischenberichte: So schlugen sich bislang Ford Kuga, Kia Sportage, Renault Kadjar, SsangYong Tivoli, Toyota Hilux und Volvo XC60 • Zugfahrzeugtest: Volvo XC60 D5 • Supertest: Audi Q8 im Supertest • Faszination Generationenvergleich: Der Lamborghini Urus trifft seinen Urahn LM 002 • Klassiker: Serie III, der letzte Land Rover mit Blattfedern - Sie können ihn sogar gewinnen!

Leserwahl: Die besten Marken: Stimmen Sie mit ab und gewinnen Sie eines von fünf Autos! • Reportage Weltreise, Teil 117: Karin-Marijke und Coen in Japan • Abenteuer: Ladoga rophy in Russland • Ratgeber Katalog: Das 4x4-Neuwagenangebot in Deutschland mit Preisen und den wichtigsten Daten • Expertentipps: Sie fragen, wir antworten • Gebrauchtwagen: Toyota Hilux, Serie sieben • Fragebogen: Fahren Sie einen Ford Kuga II? • Der Checker: Gebrauchter Nissan Navara 2.5 dCi unter der Lupe unseres Experten.