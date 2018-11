L

iebe Leser, immer noch unterscheiden wir zwischen deutschen Autos und Importfabrikaten, wie wir das seit Jahrzehnten gewohnt sind. Dabei ergibt das heutzutage keinen Sinn mehr. Deutsch sind in vielen Fällen nämlich nur noch die Markennamen, aber nicht mehr die Autos selbst. Ein paar Beispiele: Der VW TRoc wird in Portugal gebaut, der Seat Tarraco in Wolfsburg. Die meisten X-Modelle von BMW kommen aus den USA, der X3 jetzt auch aus Südafrika. Audi baut den Q3 in Ungarn, den Q5 in Mexiko und den Q7 in der Slowakei. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihr AUTO BILD ALLRAD-Team.