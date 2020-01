L iebe Leser, Sie vermissen in dieser Allrad-Ausgabe den unter Ihnen so geschätzten alljährlichen Wintertest? Dann kann ich Sie beruhigen: Wir zollen den Klimabedingungen Tribut und sind auf Nummer sicher gegangen. Die Produktion der Geschichte haben wir durch die Erfahrungen der letzten Jahre auf den Januar verschoben, um dann aber feststellen zu müssen, dass dieses Jahr schon im November ausreichend Schnee in den Ötztaler Alpen gelegen hätte. Sei's drum, die Geschichte mit zehn aktuellen Allradlern, die sich im nächtlichen Dunkel die Skipiste in Kühtai hinaufkämpfen, bleibt damit nicht weniger spannend. Lassen Sie sich überraschen und vertreiben Sie sich mit dieser Ausgabe die Zeit, indem Sie an unserer Wahl zum "Allradler des Jahres" teilnehmen. Alles Wissenswerte rund um die diesjährige Wahl und die Kandidaten in den einzelnen Klassen lesen Sie ab Seite 48 in diesem Heft.

Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen Ihre ALLRAD-Redaktion und Ihr Alexander Kuhlig (Redaktionsleiter).

