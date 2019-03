iebe Leser, der nächste VW Amarok soll ein Ford Ranger mit VW-Logo werden, das haben bei­de Marken jetzt bekanntge­geben. Damit wird sich Volkswagen nach nur einer Generation vom eigenstän­digen Pickup wieder verab­schieden. Kein Wunder: Der Amarok brachte es nie auf die hohen Stückzahlen sei­ner Wettbewerber von Toyota Nissan , Ford oder Mitsu­bishi. Die verdienen alle-samt an ihren Pickups rich­tig Geld, was VW nie gelang. Mit simplen Autos für den Weltmarkt hat VW schon seit dem Ende des Käfers seine liebe Not. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihr AUTO BILD ALLRAD-Team.



Titel Feine Kompakte: Audi Q3 35 TDI gegen BMW X1 18d und Volvo XC40 D3 • Vorstellungen, Tests und Fahrberichte

Vorstellung: 4x4-Neuheiten 2019, unter anderem mit dem Tiguan-Facelift, BMW X6 und Mitsubishi L200 • Vorstellung: Neuer Ram Rebel, auch für Europa • Fahrbericht: Mercedes GLC Facelift • Erste Mitfahrt: Mercedes EQC, der Elektro-GLC • Fahrbericht: Mitsubishi Eclipse Cross 2.2. DI-D • Aktuell: Neuer Range Rover Evoque • Fahrbericht: Volvo V60 Cross Country AWD • Zugfahrzeugtest: Porsche Cayenne S

• Supertest: Der neue Jimny wird Suzuki aus den Händen gerissen - zu Recht? •

Faszination Extremtuning: Der stärkste Mercedes G der Welt: Brabus G 900 mit 900 PS! • Neue Serie: 40 Jahre Mercedes G: Schlichte Anfänge - die Jahre 1979 bis 1989

Challenge: Bewerben Sie sich beim abenteuerlichen Geländewettbewerb "Spirit of Amarok"! • Reportage Geländesport: German Off Road Masters - das 24-Stunden-Rennen • Weltreise, Teil 120: Hokkaido • Abenteuer: Land Rover Experience in Afrika • Ratgeber Reifentest: Zehn Sommerprofile in 225/55 R 17 • Katalog: Das 4x4-Neuwagenangebot in Deutschland mit den wichtigsten Daten und Preisen

• Expertentipps: Sie fragen, wir antworten • Gebrauchtwagen: Ford Kuga II - seine Stärken und Schwächen • Fragebogen: Ihre Erfahrung mit dem Volvo XC90, bitte! • Der Checker: Ein VW T5 4Motion im Expertenurteil.