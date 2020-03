L iebe Leser, wer schon einmal in den Weiten Amerikas unterwegs gewesen ist, dem wird aufgefallen sein, dass ein

Liebe Leser, wer schon einmal in den Weiten Amerikas unterwegs gewesen ist, dem wird aufgefallen sein, dass ein Pick-up zum guten Ton einer jeden Farm gehört. Dort zählen sie zum Straßenbild wie bei uns ein VW Golf. Bei uns hingegen tut sich diese Gattung deutlich schwerer. Woran das liegt? Sind sie zu groß, zu schwer, zu unhandlich? Lässt man einen Pick-up bei uns zu, am besten als Lkw , um Kfz-Steuern zu sparen, kann es, je nach Bundesland, Probleme mit den Gesetzeshütern geben, wenn das Fahrzeug sonntags im Hängerbetrieb genutzt wird. Dennoch überlassen die Europäer dieses Feld seit ein paar Jahren nicht mehr allein den Asiaten. Nicht zuletzt Mercedes und VW versprachen sich mit X-Klasse und Amarok ein Stück vom Pick-up-Kuchen. Da sich aber mit Premiumanspruch deren Produktion kaum zu lohnen scheint, sind ihre Tage wohl gezählt. Und das, wo wir uns gerade an die praktischen Pick-ups mit ihrem hohen Nutzpotenzial gewöhnen wollten.Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen Ihre ALLRAD-Redaktion und Ihr Alexander Kuhlig (Redaktionsleiter).

