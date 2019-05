L iebe Leser, wie Sie unserer Berichter­stattung zur Leserwahl ab Seite 62 entnehmen können, hatten wir in diesem Jahr doppelten Anlass zum Fei­ern. Zum einen die Preisver­leihung an die Hersteller, deren Modelle Sie auf die vorderen Plätze in zehn Ka­tegorien wählten, zum an­deren die Verabschiedung unseres langjährigen Chef­redakteurs Bernhard Wein­bacher, der sich in den wohlverdienten Vorruhe­stand verabschiedet hat. Lassen Sie sich in den kom­menden Ausgaben von ein paar Neuerungen überra­schen, wie in dieser Ausgabe der neu gestalteten Titelsei­te. Ihr AUTO BILD ALLRAD-Team.

Titel Zukunft: Kleines SUV mit Bestsellerpotenzial - Mercedes GLB • Vorstellungen, Tests und Fahrberichte Vorstellung: Mercedes GLS, die dritte Generation kommt ab Dezember • Neuheiten aus New York und Shanghai • Test: Honda CR-V mit Automatik • Vergleich: Zweimal 300 PS: Audi SQ2 gegen Cupra Ateca by Seat • Vergleichstest: Pickups mit V6-Power: Mercedes X-Klasse gegen VW Amarok • Zugfahrzeugtest: BMW X3 • Supertest: Der Jeep Wrangler, Generation vier - Ist der noch echt und 50.000 Euro wert? • Faszination Millionärsauto: Unterwegs im Rolls-Royce Cullinan • Rückspiegel: Der historische Test: Suzukis völlig durchgeknallter "Funster" X-90 von 1996 • Serie 40 Jahre Mercedes G: V8-Bollerwagen und pure Nostalgie - die Jahre 1999-2009 • Reportage Lappland: Unerwartet abenteuerliche Reise übers Eis im aktualisierten Mazda CX-5 • Preisverleihung: Allradauto des Jahres - hier sind Ihre Sieger und die Macher dahinter • Weltreise, Teil 122: Land-Cruiser Treffen in Japan • Ratgeber Katalog: Das 4x4-Neuwagenangebot in Deutschland mit den wichtigsten Daten und Preisen • Expertentipps: Sie fragen, wie antworten • Gebrauchtwagen: Der Mercedes G - und weshalb Sie nicht blind auf sein Image vertrauen sollten • Fragebogen: Fahren Sie einen Porsche Macan? • Der Checker: Ein Ford Ranger DoKa von 2007 unter der Lupe unseres Gebrauchtwagen-Profis. Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern