Vorstellungen, Tests und Fahrberichte

Fahrbericht: Neue Land Rover Defender 110 • Aktuell: Die wichtigsten 4x4-Neuheiten • Fahrbericht: Porsche Cayenne GTS mit Turbo-V8 • Fahrbericht: Mercedes-AMG GLE 63 S mit 612 PS • Fahrbericht: Audi e-tron Sportback mit Coupéheck • Fahrbericht: Mercedes GLA 220d 4Matic • Vorstellung: Ruf Rodeo im Stile von Porsches Dakar - 911er der 80er • Test: Allradvan BMW 225xe Active Tourer • Vergleichstest: Duell der Raum- und Drehmomentriesen: Audi SQ7 gegen BMW X7 M50d • Supertest: Opel Grandland X • Dauertest: Ein volles Jahr im 326 PS starken BMW X3 M40d – ist er ein Traumwagen geblieben? • Zugfahrzeugtest: Reicht der SsangYong Korando mit dem kleinen 1,6-Liter-Diesel für zwei Tonnen Zuglast?

•

Faszination Amphibienfahrzeuge: Buschtaxi als Bademeister - der Land-Cruiser-basierte DAT Amphicruiser

• Rückspiegel Der historische Test Ford Fullsize-Bronco von 1996 •

Interview Im Gespräch Volvo-Motorenentwickler und Verbrenner-Fan Lutz Stiegler

• Reportage

US-Raumriesen: Kalifornien-Reise mit Kia Telluride und Hyundai Palisade • Weltreise, Teil 136: Wüste Gobi / Mongolei

• Ratgeber

Schnäppchen: Sinkende Autopreise – was derzeit möglich ist • Katalog: Das 4x4-Neuwagenangebot, Daten und Preise • Expertentipps: Sie fragen, wir antworten • Gebrauchtwagen: Volvo XC 60 der ersten Serie - solide, aber einen Schwachpunkt sollten Sie kennen • Fragebogen: Ihre Erfahrungen mit dem Land Rover Discovery 3 oder 4, bitte! • Der Checker: Mitsubishi Outlander PHEV für schmale 11.900 Euro - wo liegen die Risiken?

iebe Leser, den eingefleischten Fans des klassischen Defender mag es vielleicht egal sein, dass es jetzt – endlich – einen Nachfolger für die 2016 eingestellte, über zwei Millionen Mal produzierte Ikone gibt. Echte Offroader , die im Gelände wirklich etwas können, sind rar geworden, sodass Fans dieser Fahrzeuggattung auf den Moment der Händlerpremiere hingefiebert haben dürften. Nun, am 20. Juni, war es in Deutschland also so weit: Der New Defender ist da. Wer sich einmal mit den technischen Daten des Neuen auseinandersetzt und diese mit denen des alten Defender vergleicht, wird sehen, welches Potenzial im Neuen steckt, der im Vergleich gar nicht so schlecht dasteht. Das wäre gleich mal eine Idee für eine schöne Geschichte "Alt gegen Neu". Kollege Thomas Rönnberg hatte vorab bereits die Möglichkeit, den Defender Jahrgang 2020 ausgiebig zu bewegen. Seine Erfahrungen lesen Sie ab Seite 8.Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihre ALLRAD-Redaktion und Ihr Alexander Kuhlig (Redaktionsleiter).