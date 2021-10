Nachhaltigkeit, CO2-Reduktion, Verkehrs- und Energiewende – unsere Gesellschaft befindet sich im Wandel. Wir müssen an unsere Umwelt denken. Mehr als je zuvor. Jeden Tag. Und uns so aufstellen, dass wir möglichst all diesen Stichworten gerecht werden. Ein Meilenstein auf diesem Weg ist das eigene Auto. Auch das sollte nachhaltig und umweltschonend sein – und dabei auch noch hübsch aussehen, technologisch auf dem neusten Stand und effizient sein sowie bestmögliche Sicherheit bieten.

Erster vollelektrischer Mazda

Der Mazda MX-30 fährt als erster Mazda vollelektrisch. Seine Reichweite beträgt 200 bzw. 265 Kilometer (WLTP kombiniert/innerorts). ©Mazda Deutschland



Seine neue, elektrische Antriebstechnologie heißt e-Skyactiv. Die Drehmomentsteuerung und ein passender Sound geben ein natürliches Feedback, das auf die menschliche Wahrnehmung abgestimmt ist und dem Fahrer verrät, wie sich das Auto verhält. Der Mazda MX-30 erhielt im AUTO BILD-Test die Note 2,0. Laut AUTO BILD ist er ein Typ, der sich herrlich normal fährt und Stil mit Elektromobilität vereint.

Nachhaltige Materialien reduzieren die Umweltbelastung

Den Ansatz, einem Elektrofahrzeug bei mittelfristigem Strommix in Deutschland und Europa schon bei geringeren Gesamtlaufleistungen einen CO2-Vorteil zu verschaffen, nennt Mazda "Rightsizing". Die mit 310 Kilogramm relativ leichte Hochvoltbatterie, die unterflur montiert ist, spielt dabei eine zentrale Rolle. Größere Batterien erfordern während des gesamten Lebenszyklus, von der Herstellung bis hin zum Recycling, mehr Energie und mehr Rohstoffe. Der Mazda MX-30 liefert deshalb eine gute Balance zwischen Umweltfreundlichkeit und den Bedürfnissen der Kunden im alltäglichen Gebrauch.



Aufgrund seiner reduzierten Linienführung, die dem neuen "Human Modern"-Designkonzept entspricht und eine Weiterentwicklung des Kodo Designs ist, wirkt der Mazda MX-30 sehr sportlich. ©Mazda Deutschland



Besitzer eines Mazda MX-30 können außerdem erstmals die neuen Connected Services nutzen. Reichweite, Ladezustand und verbleibende Ladezeit werden dabei übersichtlich und komfortabel in der App angezeigt. Zusätzlich im Angebot: Ein Fahrzeugfinder, eine Suchfunktion für Ladestationen sowie eine Fernsteuerfunktion für die Klimaanlage.

Hohe aktive und passive Sicherheit

Freestyle-Türen und eine hohe Sitzposition erleichtern den Einstieg, das Interieur zielt darauf ab, dass sich die Insassen trotz aller Offenheit geborgen fühlen. ©Mazda Deutschland

Jetzt ab 189 Euro* monatlich leasen

Mazda bietet mit dem Mazda MX-30 einen Begleiter für alle, die jetzt auf Elektromobilität umsteigen wollen. Machen Sie sich selbst ein Bild – zum Beispiel auf einer Probefahrt bei einem Mazda-Händler in Ihrer Nähe. Der Mazda MX-30 ist zu einer Leasingrate ab 189 Euro* monatlich inklusive des Mazda Care Wartungspakets erhältlich.

Jetzt entdecken Der Mazda MX-30 im AUTO BILD Test

Perfekte Ladelösung

Zusammen mit E.ON Drive bietet Mazda umfassende Ladelösungen für zu Hause und im öffentlichen Raum an. Mazda und E.ON machen das elektrische Fahren einfach, günstig und komfortabel.



Unterwegs laden Mit dem Mazda Ladetarif können Sie an mehr als 34.000 Ladepunkten in Deutschland Ihr Elektroauto einfach laden.



Mit dem Mazda Ladetarif können Sie an mehr als 34.000 Ladepunkten in Deutschland Ihr Elektroauto einfach laden. Zuhause laden Die hochwertigen und langlebigen E.ON Drive-Wallboxen überzeugen mit hohen Ladestandards zu einem günstigen Preis. Sie können Ihre vBox smart kostenlos, einfach und schnell in der E.ON Drive App einbinden.



Die hochwertigen und langlebigen E.ON Drive-Wallboxen überzeugen mit hohen Ladestandards zu einem günstigen Preis. Sie können Ihre vBox smart kostenlos, einfach und schnell in der E.ON Drive App einbinden. Infos zur Wallbox vBox smart (ab 629 Euro): erhältlich mit (5m) oder ohne Kabel bis zu 11 kW Ladeleistung KfW-förderfähig (Die E.ON Drive vBoxen sind KfW förderfähig und werden mit 900 Euro bezuschusst) RFID Freischaltung (2 Karten im Lieferumfang enthalten) kostenlose App Funktionalitäten (E.ON Drive App) Kommunikation über WLAN/LAN