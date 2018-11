L

iebe Leser, die Älteren unter Ihnen erinnern sich vielleicht noch an die Stammtischfrage, ob der VW Käfer veraltet sei. Natürlich war er's irgendwann. Und doch gab es gute Gründe, ihn weiterhin zu kaufen. Warum ich hier vom Käfer schreibe? Weil mich die Diskussion um den Ducato an sein Schicksal erinnert. Seit es die neuen VW Crafter und Mercedes Sprinter gibt, wirkt der Marktführer von Fiat in manchen Details angestaubt. Er federt ruppig, er klingt nicht wirklich kultiviert, seine optionale Automatik nervt mit ihrer Trägheit. Und Multimedia ist für Ducato-Käufer nur ein Wort. Deshalb ist der Fiat noch lange kein schlechter Kauf. Der Käfer war es in den 60ern auch nicht. Darauf hat VW so lange vertraut, bis ihn keiner mehr haben wollte. Hoffentlich wacht Fiat früher auf und gönnt seinem Bestseller bald eine gründliche Modernisierung. Was wünschen Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich vom nächsten Ducato? Was muss er besser können? Nach dem Käfer kam damals bekanntlich der Golf . Und er war eine Revolution. Ihr Christian Steiger (Chefredakteur)