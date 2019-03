L iebe Leser, Liebe Leser, wir haben aufgeräumt. Und präsentieren Ihnen mit dieser Ausgabe ein Heft, das noch mehr Service und noch mehr Lesevergnügen bietet. Außerdem haben wir unsere Fahrzeugtests ausgebaut. Den großen Vergleich verlängern wir um zwei Seiten je Kandidat. Das gibt uns den Platz, die Testergebnisse noch übersichtlicher zu gestalten. Denn: Keine Reisemobil-Zeitschrift testet so streng und ausführlich wie wir, versprochen! Unsere geschulten Testfahrer bremsen zehnmal aus 100 km/h, fahren Slalom und Ausweichtest. Das machen wir nicht auf normalen Straßen, sondern auf speziellen Teststrecken. Ebenfalls neu: unsere Reisetipps. Die sind jetzt nach Regionen geordnet, bieten größere Fotos und konkrete Vorschläge für Ihre Tour. Wie gefällt Ihnen das? Kritik, Anregungen, Lob – wir freuen uns über Ihr Feedback! Ihr Axel Sülwald (Redaktionsleiter)

Diese Themen finden Sie in der AUTO BILD REISEMOBIL 3/2019





NACHRICHTEN

Neuer Bulli: Facelift VW T6 • ADAC-Sommerreifentest für Caravans: 9 von 16 fallen durch

TEST & TECHNIK Schick und kompakt: Carado Vlow, Hobby Vantana und Malibu Van im Vergleichstest

• Test unter eiskalten Bedingungen: Erste Fahrt im Hobby Optima Ontour Edition • Noch schneller und sauberer: Vorstellung Facelift Mercedes Marco Polo • Lichtkonzept neu gedacht: Dethleffs Pulse im Test • Erster Campingbus von Dethleffs: Vorstellung Crosscamp • Licht und Schatten: Dauertestabschluss Hymer B 588 DL •

RATGEBER

Keiner testet härter: Infografik Testablauf AUTO BILD REISEMOBIL • So schön ist es in Berlin und im Umland: Die schönsten Ziele und Stellplätze in Berlin, Potsdam und im Havelland • Nachrüstung ganz einfach: Ratgeber Anhängerkupplung • Genau hingeschaut: Der Stellplatz-Inspektor in Lauenburg und Sinsheim • Yacht-Feeling für wenig Geld: Gebrauchtwagencheck Mobilvetta Yacht 68

REPORTAGE

Als Start-up in der Campingbranche: Interview mit Max Möhrle von Camping.info • Von Transportern und Kästen: Leser und ihre Glücksmobile

• Weder Wohnwagen noch Reisemobil: Die Geschichte hinter den Huckepack-Reisemobilen • REISE Unterwegs im Hippie-Bulli: Citycamping Amsterdam

• AKTION

Wer hat sich den Titel geholt? Großes Finale bei "Deutschlands beste Reisemobilisten"