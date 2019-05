L

iebe Leser, so viel Reise war noch nie in AUTO BILD REISEMOBIL ! In nackten Zahlen: 40 Seiten. Wir starten mit tollen Plätzen und Zielen an der Ostsee, zeigen deutsche Superplätze des ADAC , machen einen Abstecher in die US-amerikanische Metropole Chicago, streifen durch die Lüneburger Heide und lassen das Heft mit einer erholsamen Tour ins schweizerische Engadin ausklingen. Da kann man sich kaum entscheiden, wohin man zuerst fahren möchte. Wir sind gespannt, ob Ihnen das auch so geht. In unserem Titeltest mit drei integrierten Mobilen von Eura, Knaus und Malibu gehen wir der Frage nach, welches Fahrzeug-Format das beste für eine gelungene Urlaubstour ist und welche Wirkung ein paar Zentimeter in Länge und Breite haben können. Erste Erkenntnis: Der kürzeste Kandidat ist nicht automatisch der fahraktivste. Alle Ergebnisse lesen Sie ab Seite 16. Viel Spaß! Ihr Axel Sülwald, Redaktionsleiter.