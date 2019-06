L

iebe Leser, wenn Hymer ein neues Topmodell vorstellt, ist uns das immer eine besondere Geschichte wert. Kollege Alex Failing verbrachte die erste Nacht in der neuen B-Klasse MasterLine. Seine Eindrücke schildert er ab Seite 34. Darüber hinaus haben wir weitere tolle Neuheiten an Bord: den VW Grand California etwa, Bürstners Lyseo M auf Mercedes Sprinter, Laikas Alkoven Kosmo F oder den Crosscamper, mit dem wir auf CityTour durch Hamburg waren. Ab Seite 58 stellen wir die Kandidaten für das Goldene Reisemobil vor. Dort finden Sie in sieben Kategorien, was in dieser Saison neu auf den Markt gekommen ist. Wählen Sie die Sieger, und gewinnen Sie mit etwas Glück tolle Preise: vier Wochen Urlaub in einem Eura Mobil, Zusatz-Luftfedern von Linnepe, ein Zubehör-Set von Fiskars, einen Gasgrill von Campingaz und einen von fünf Reisegutscheinen von Ahorn Rent. Viel Glück! Ihr Axel Sülwald, Redaktionsleiter.