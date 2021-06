Liebe Leser, wir haben uns etwas Neues für Sie ausgedacht: den Supertest. Mit diesem Format wollen wir Sie noch anschaulicher über die Merkmale eines Reisemobils informieren. Zentrales Element ist eine Doppelseite, auf der wir die wichtigsten Daten und Funktionen grafisch aufbereitet haben. Erster Kandidat: Knaus Live I 650 MEG. Ein Luftschloss auf Rädern – so präsentiert sich ein Prototyp von Bürstner, den wir Ihnen exklusiv vorstellen dürfen (S. 36). Eine Art Luftbalg sorgt dafür, dass sich die flache Front aufrichtet und innen ein Doppelbett entsteht. Echt cool! (Mehr zum Thema Wohnmobile!)

Viel Spaß bei der Lektüre! Ihr Axel Sülwald, Redaktionsleiter.

