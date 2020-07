s gibt ein paar Dinge beim Camping , die schrecken einige Menschen regelrecht ab – wie die Toilettenentsorgung! Gäbe es etwas Praktischeres, unsere Branche könnte sich wohl vor Neueinsteigern kaum retten. Jetzt zeigt Spezialist Thetford etwas Neues (S. 50). War es das für das Toilettenwägelchen? Auch so gibt es gute Gründe, die fürs Camping sprechen. Heute mehr denn je. Kein Wunder also, dass die Zulassungszahlen im Mai nach oben schossen. Auch die erste Reisewelle 2020 kam spät, aber gewaltig. Und es ist absehbar: Es wird eng in deutschen Feriengebieten. Bleiben Sie daher schön vorsichtig, und kommen Sie gut durch den Sommer! (Mehr zum Thema Wohnmobile!) Viel Spaß bei der Lektüre! Ihr Axel Sülwald, Redaktionsleiter.

Diese Themen finden Sie in AUTO BILD REISEMOBIL 8/2020

NACHRICHTEN

Camping nach Corona: Studie über die Zukunft des Reisens • Caravan Salon Düsseldorf: Was dieses Jahr anders wird • Wälder, Whisky und Wandern: Urlaub im Westerwald • TEST & TECHNIK Dresscode: Elegant - So schick ist der neue Knaus Live I • Doppelt günstig: Forster T 649 und Hobby Optima im Test • Renovierung abgeschlossen: Der Ahorn Van im komplett neuen Design • Die Marathon-Mobile: So schlagen sich La Strada, Malibu, Chausson und Sunlight im Dauertest • Revolution auf dem WC: Thetford präsentiert neues System für Ver- und Entsorgung im Reisemobil

• RATGEBER

Neuer Trend: Die schönsten Vis-à -vis-Sitzgruppen • Bayerns schöner Norden: Die besten Ziele und Stellplätze • So kleben Sie richtig: Mit diesen Profitipps klappt es • Die Heizung wird digital: Wir stellen verschiedene Möglichkeiten vor, wie die Steuerung per Handy gelingt • Gebraucht ein Knaller? Giottiline Ilusion i780 im Check

• REPORTAGE

Der Fluss des Lebens: Die schönsten Reiseziele am Mittelrhein • Mobil beim Camping: Wir stellen sechs geländegängige Sporträder mit Elektroantrieb vor • Transportmittel: Fünf Fahrradträger für Reisemobile im Test • Rein in den Topf: Köstliche One-Pot-Gerichte • Alter Franzose: Lohnt sich ein 19 Jahre alter Chausson? • REPORTAGE Willkommen im Freistaat: Zu Besuch im größten Caravaningzentrum Europas • Glück auf kleinstem Raum: Hinter den Kulissen von Alpin Camper • Gelbes Glück(smobil): Wie ein ausgemustertes Postauto ein neues Leben als Reisemobil begann • REISE Unbekannte Schönheit: Die Feldberger Seenlandschaft ist noch ein echter Geheimtipp für Camper • Nostalgischer Roadtrip: Traumreise auf der alten Ferienstraße RN 7 von Paris an die Côte d’Azur • AKTION Das müssen Sie haben: Aktionsangebot von Movera • Das Goldene Reisemobil: Wählen Sie Ihre Favoriten der Saison, und gewinnen Sie tolle Preise