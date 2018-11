iebe Leser, es gibt zu wenige Frauen im Motorsport. Und das liegt sicherlich nicht an mangelndem Talent. Mit der W-Series, einer rein weiblichen Rennserie mit 270 PS starken Formel-3-Autos, soll nun gegengesteuert werden. Das Besondere an der Frauen-Formel: Die Fahrerinnen müssen keine Sponsorengelder mitbringen, nur das Talent entscheidet. Neben Unterstützern dieser Idee, wie etwa den beiden Ex-F1-Piloten David Coulthard und Alexander Wurz, gibt es aber auch Gegenwind – und zwar hauptsächlich von Rennfahrerinnen, wie Formel-3-Lady Sophia Flörsch, die sich eben ganz bewusst mit Männern messen möchten. Den Wettbewerb mit Männern scheut auch Francesca Purpura nicht, die uns ganz unbürokratisch beim alljährlichen Driftvergleich unterstützt hat. Danke, Francesca! Wie sich die Hobbydrifterin geschlagen hat, lesen Sie ab Seite 20. Kaum weniger stolz sind wir auf unsere Vergleiche rund um den heißblütigen Ferrari 488 Pista, den brandneuen BMW Z4, den exklusiven Jaguar XE Project 8 sowie die wuselige Alpine A110. Freude bereitet auch unser aktuelles Abo-Angebot mit einer attraktiven Prämie von Revell – genau das richtige Geschenk für Frauen und Männer mit Benzin im Blut. Wo wir schon mal bei den Modellautos sind: Schauen Sie mal auf Seite 82; dort können Sie mit etwas Glück aufwändig gemachte Modelle von Lego gewinnen. Mitmachen lohnt sich auch hier! Viel Spaß bei der Lektüre, Ihr Michael Iggena (Redaktionsleiter).

Vorstellung: McLaren Speedtail • Zukunft: Neue Power-SUV von Audi, BMW, Ferrari, Hyundai, Porsche und VW • News: Porsche 935, Ferrari 488 Pista Spider, Audi R8, Drift-Modellauto von SturmkindVergleich: Ferrari 488 Pista gegen Porsche 911 GT2 RS • Fahrbericht: BMW M850i xDrive • Exklusive Mitfahrt im BMW M8 • Driftvergleich: Abarth 124 Spider, Alpine A110, BMW M2 Competition, Dodge Charger SRT, Ford Mustang GT, Mercedes-AMG C 63 S Coupé • Fahrbericht: Cupra Ateca • Vergleich: BMW Z4 M40i gegen Porsche 718 Cayman • Vergleichstest: BMW M5 Competition gegen Jaguar XE Project 8 • Vergleichstest: Alpine A110 gegen Porsche 718 Cayman • Supertest: Mercedes-AMG C 63 S Coupé • Test: Opel Corsa GSi • Test: Nissan 370Z Nismo • Klassiker: Ferrari 512 BBi • Gestern & heute: McLaren MP4-12C trifft 650S Spider und 720SAktion: Drifttraining mit Werner Gusenbauer in Österreich • Gewinnspiel: Wir verlosen drei Lego-Modelle • Continental Wintertest - 5 getunte Allrad-Kompakte im Schnee: Abt RS 3 Sportback, AC Schnitzer ACL25, JE Design Leon ST Cupra 300 • Lorinser AMG A 45 • Wolf Focus RS