AUTO BILD SPORTSCARS 4/2020

iebe Leser, es ist Montagmorgen, und eigentlich sollte ich in diesem Moment auf dem Weg nach Genf sein – wäre da nicht ein kleiner Bastard mit dem kryptischen Namen SARS-CoV-2 oder umgangssprachlich: Coronavirus . Quasi im letzten Moment musste der Genfer Salon 2020 abgesagt werden – nach den schlechten Nachrichten von der IAA der zweite Tiefschlag in kürzester Zeit für das Konzept " Automesse ". Für mich persönlich wäre es bedauernswert, wenn all das dazu führen würde, dass Messen, wie wir sie seit Jahrzehnten kennen, auszusterben beginnen. Egal ob als Autofan, Medienvertreter oder beides: Eine Präsentation via Livestream ist einfach nicht dasselbe, wie live auf dem Messeparkett neben einem brandneuen Modell zu stehen. Viel Spaß bei der Lektüre, Ihr Alexander Bernt (Redaktionsleiter).