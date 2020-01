L

iebe Leser, neulich war ich mal wieder in der Großstadt mit dem Auto unterwegs, habe beim Parken am Straßenrand abermals einen Fastunfall bei 0 km/h vor mir beobachtet. Wie kann das sein? Im deutschsprachigen Englisch ist vom sogenannten Dooring die Rede. Das ist der Moment, in dem der Autofahrer am Fahrbahnrand parkt, die Fahrertür öffnet und im besten Fall "nur" einen vorbeifahrenden Radfahrer von seinem Drahtesel holt. Solche Situationen können in sehr schweren Verletzungen des Zweiradfahrers enden. Doch wie lässt sich das Dooring verhindern? Neben dem obligatorischen Blick in den Außenspiegel gibt es einen simplen Trick, dieser gefährlichen Situation zu entgehen: Gewöhnen Sie sich an, die Fahrertür mit der rechten Hand zu öffnen, so drehen Sie den Oberkörper automatisch zur Seite und sehen schon aus dem Augenwinkel heraus, ob sich ein Zweirad oder Ähnliches nähert.