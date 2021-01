L iebe Leser, was nützt ein Elektroauto ohne Steckdose? Richtig: nicht viel. Neben der staatlichen Förderung für die Fahrzeuge gibt es deshalb jetzt auch einen Zuschuss für den Kauf und die Installation einer Wallbox. Seit Ende November können 900 Euro Lade-­Prämie online beantragt werden – und es ist das passiert, was zu erwarten war: Der Server der zuständigen Förderbank KfW ging nur kurz nach dem Start in die Knie. 16.000 Anträge, so der verantwortliche Verkehrsminister Andreas Scheuer, seien innerhalb von 24 Stunden eingegangen. Das ist ärgerlich für alle, die vor dem Computer verzweifelt sind. Andererseits freut es mich, zeigt es doch, dass das Interesse für Elektromobilität in der Gesellschaft definitiv vorhanden ist – und zwar nicht nur theoretisch. Es muss ja auch nicht gleich ein Vollblut­-Stromer wie

iebe Leser, was nützt ein Elektroauto ohne Steckdose? Richtig: nicht viel. Neben der staatlichen Förderung für die Fahrzeuge gibt es deshalb jetzt auch einen Zuschuss für den Kauf und die Installation einer Wallbox. Seit Ende November können 900 Euro Lade-­Prämie online beantragt werden – und es ist das passiert, was zu erwarten war: Der Server der zuständigen Förderbank KfW ging nur kurz nach dem Start in die Knie. 16.000 Anträge, so der verantwortliche Verkehrsminister Andreas Scheuer, seien innerhalb von 24 Stunden eingegangen. Das ist ärgerlich für alle, die vor dem Computer verzweifelt sind. Andererseits freut es mich, zeigt es doch, dass das Interesse für Elektromobilität in der Gesellschaft definitiv vorhanden ist – und zwar nicht nur theoretisch. Es muss ja auch nicht gleich ein Vollblut­-Stromer wie Polestar 2 oder Tesla Model 3 – die in unserem Vergleichstest gegeneinander antreten – oder der neue Super-­ SUV BMW iX sein. Auch die mit steigender Schlagzahl auf den Markt drängenden Plug­-in-­Hybride freuen sich zu Hause über eine schnelle Ladung Strom. Mini beispielsweise hat zur Vorstellung des überarbeiteten Countryman nur noch das Steckdosen-­Modell mitgebracht, und auch die Wettstreiter in unserem Kompakt-­SUV-­Duell, Mercedes GLA und Volvo XC40 , wollen regelmäßig an die Stromleitung. Wenn Sie beim Lesen Lust bekommen haben auf einen eigenen (Teilzeit­)Stromer: Das Angebot an Stromtankstellen für zu Hause ist groß. Ab Seite 86 geben wir Ihnen einen guten Überblick über die von den Autobauern ab Werk angebotenen Wallboxen und klären auf, worauf Sie achten müssen. Und die Technik­-Probleme bei der KfW sind inzwischen auch gelöst.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihre AUTO TEST-Redaktion und Ihr Michael Gebhardt, Redaktionsleiter

So kommt die neue Mittelklasse mit Stern Mercedes C-Klasse • BMW iX: Der neue E-SUV will entschleunigen – mit 500 PS • Neue Abgasnorm: Bedeutet Euro 7 das Aus für Verbrenner? • BMW 5er: Die Businessklasse aus München fährt frisch gestärkt vor. Welcher 5er ist der richtige? Kleiner Aufpreis, große Wirkung Erste Fahrt: VW Golf Variant • Erste Fahrt: Audi RS e-tron GT - So gut ist der Taycan-Bruder aus Ingolstadt • Erste Fahrt: Opel Crossland Facelift - Opel frischt seinen Klein-SUV dezent auf • Erste Fahrt: Ford Puma ST - Jede Menge Spaß mit 200 PS • Erste Fahrt: Mini Countryman Facelift - Optische Retuschen und größerer Akku für den SE • Erste Fahrt: Mercedes S-Klasse - Unterwegs im modernsten Auto der Welt • Erste Fahrt: Audi Q2 Facelift - Audi spendiert dem Q2 ein bisschen Kosmetik • Erste Fahrt: Land Rover PHEV Evoque und Discovery Sport mit Stecker • Erste Fahrt: Porsche Panamera Facelift - Der Turbo S tritt jetzt mit 630 PS an Test: Toyota Yaris - Hybrid im Kleinwagenformat • Vergleich: Tesla gegen Polestar - Welcher Stromer hat die Nase vorn? Vergleich: Skoda gegen Hyundai - Kofferraum-Duell zwischen Octavia und i30 Vergleich: Mercedes gegen Volvo - GLA und XC40 treten als Plug-in gegeneinander an • Vergleich: Hyundai gegen VW - Der neue i20 fordert den Polo heraus - mit Erfolg? • Gebrauchtwagen: Volvo V90 - So schneidet der schöne Schwede ab • Dauertest: VW Tiguan - Abrechnung nach 125.000 Kilometern • Navigationsgeräte im Test: TomTom gegen Garmin – wer gewinnt? • Wallbox ab Werk: Für diese Strom-Tanken gibt's 900 Euro Zuschuss • Geheime Porsche-Studien: Diese Hingucker schlummern im Design-Archiv

