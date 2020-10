L

iebe Leser, während die Politik noch darüber diskutiert, wie man denn der deutschen Autoindustrie (und vor allem den Zulieferern) helfen könnte, haben Sie, liebe Leser, die Entscheidung längst getroffen. Der Gesamtmarkt war um exakt 20 Prozent im Minus, Sie kaufen aber viel mehr Plug-in-Hybride (im August plus 132,7 Prozent zum Vorjahr) und Elektroautos (plus 221,5 Prozent) als noch ein Jahr zuvor. Steigerungsraten, die es vor allem wegen der hohen staatlichen Prämien gibt. Und was ist mit den Verbrennern? Immerhin sind 47 Prozent aller Neuwagen reine Benziner, 27,7 Prozent Diesel . Jene, die kein E kaufen, machen das, was sie schon immer gemacht haben: Sie vergleichen, sie handeln, sie checken den Markt. Und deswegen möchte ich Ihnen zwei Geschichten in diesem Heft besonders ans Herz legen: die der Schnäppchen-Könige ab Seite 36 – vom kleinen Renault Twingo bis zum großen Volvo V90. Bis zu 36 Prozent Rabatt haben meine Kollegen recherchiert. Mein Tipp: selbst im Internet recherchieren. Auf Homepages wie dem Vergleichsportal Carwow.de finden Sie tagesaktuell Preise aus ganz Deutschland – und die können noch einmal anders ausfallen als in unserer großen Rabattgeschichte. Die zweite Geschichte, die Sie lesen sollten, wenn Sie auf Schnäppchenjagd sind, ist die über den neuen Dacia Sandero ab Seite 10. Deutschlands günstigster Neuwagen (aktuell ab 7301,18 Euro) kommt ganz neu. Mit spannendem Design , mit frischer Technik von Konzernmutter Renault. Zugegeben, bei Dacia gibt es traditionell keine Rabatte – bei den Preisen ist er am Ende aber wohl trotzdem ein guter Kauf. Werden wir testen – sobald der neue Sandero da ist.