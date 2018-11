L iebe Leser, die Politik scheint gerade mal wieder auszuloten, was sie der Autofahrernation Deutschland noch zumuten kann. Neben der versteckten Erhöhung bei der Kfz-Steuer durch den neuen Verbrauchszyklus WLTP gibt es Überlegungen der iebe Leser, die Politik scheint gerade mal wieder auszuloten, was sie der Autofahrernation Deutschland noch zumuten kann. Neben der versteckten Erhöhung bei der Kfz-Steuer durch den neuen Verbrauchszyklus WLTP gibt es Überlegungen der Bundesregierung , auch noch die Mineralölsteuer zu erhöhen. Wie weit soll das noch gehen? Ist es an der Zeit, sich ein Elektroauto anzuschaffen, wo die Automobilhersteller für den großen Ansturm noch gar nicht gewappnet zu sein scheinen und lange Lieferfristen drohen? Kia beispielsweise macht hier einen Vorstoß mit dem Niro EV – einen Fahrbericht finden Sie auf Seite 52. Viel Spaß beim Lesen,

Ihr Michael Iggena, Chefredakteur AUTO TEST

Neuheiten Zukunft: BMW stellt den 1er auf Frontantrieb um • Megatest: 10 beliebte Kombis der Mittelklasse • Tests Kaufberatung: Mazda CX-3 • Vergleichstest: Honda Civic gegen Kia Ceed, Opel Astra, Renault Mégane und VW Golf • Fahrbericht: Opel Corsa GSi • Kaufberatung: BMW 3er Gran Turismo und 4er Gran Coupé • Mobilität der Zukunft: Fahrbericht Kia Niro EV • Kaufberatung: Opel Combo • Kaufberatung: Seat Arona • Vergleichstest: Kia Picanto gegen VW Up! und Renault Twingo • Kaufberatung: Audi A6 Avant • Dauertest: Seat Leon Cupra 290 • Kaufberatung: Audi A3 im Secondhand-Check • Ratgeber Aktuell: So bewegt sich Deutschland mit Bus, Bahn, Rad und Auto • Aktuell: Zulassungszahlen vom Oktober 2018 • Report: Drängler auf der Autobahn • Auto-Katalog: Daten und Preise aller Autos in Deutschland • Service: 27 Ganzjahresreifen 195/65 R 15 im großen Test • Faszination Klassiker: Ein halbes Jahrhundert Renault • Klassiker: Sieben Alt-68er feiern ihr 50-jähriges Jubiläum • Faszination: Mercedes-AMG GT 63 S 4-Türer .