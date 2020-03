L

iebe Leser, Frankfurt am Main hat mit der IAA eine der bedeutendsten Automessen verloren, das bestätigte der Verband der Automobilindustrie (VDA) kürzlich. Zu lange hat man sich auf den Lorbeeren hoher Besucherzahlen ausgeruht. Im Rahmen des Wandels in der Automobilindustrie zu alternativen Antrieben, ganz egal ob Hybrid, Elektro, Brennstoffzelle oder was da noch kommen mag, sind auch für Automessen neue Konzepte gefragt. Wo immer 2021 die Internationale Automobilausstellung in Deutschland stattfinden wird – Hamburg, Berlin oder München sind im Gespräch –, sie wird sich auch den Herausforderungen der Digitalisierung konsequenter stellen müssen. Was erwarten Sie zukünftig von einer Automesse? Schreiben Sie mir gern unter: alexander.kuhlig@autobild.de.