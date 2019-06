L

iebe Leser, das Auto ist nach wie vor der Deutschen liebstes Kind, auch wenn der Fokus der Jugend aktuell auf Smartphone & Co. liegt. Das kann aber nur für die Großstadt gelten, denn auf dem Land ist man weiter auf alles andere als die Datenautobahn angewiesen, um mobil zu sein. Ein Blick in unsere Millionenstädte zeigt immer mehr Alternativen zum Auto auf. Jüngst in der Diskussion sind die E-Roller . Wo sollen sich die bis zu 20 km/h schnellen Gefährte bewegen dürfen? Auf Fußwegen wären Unfälle wohl programmiert. Wie ist Ihre Meinung? Schreiben Sie mir gern unter: alexander.kuhlig@autobild.de.