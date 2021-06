Liebe Leser, die Elektroskeptiker dürften sich gefreut haben, als Tesla seine Quartalszahlen vorgelegt hat. Elon Musk hat zwar einen Rekordgewinn erzielt – der Autohandel mit den Stromern bleibt aber weiterhin defizitär. Ist die E-Mobilität doch nicht der Weisheit letzter Schluss? Reeder Schües, den mein Kollege interviewt hat, ist sich sicher: Die Zukunft gehört dem Wasserstoff. Er hat gerade seinen neuen Toyota Mirai bekommen. Allerdings steht der Brennstoffzellen-Pionier damit ziemlich allein auf weiter Flur. Schon die Vielzahl neuer Elektroautos in diesem Heft zeigt wieder einmal: Die Industrie hat den Weg der E-Mobilität eingeschlagen und wird ihn konsequent weitergehen. Jetzt kommt es also drauf an, das Stromern massentauglich zu machen. Dazu will auch Dacia seinen Teil beitragen, mit dem Klein-SUV Spring bietet die Marke das günstigste E-Auto in Deutschland an.



Mehr noch als die Autos muss aber auch die Ladeinfrastruktur ausgebaut und vor allem attraktiver werden. Während Benzin- und Dieselfahrer an Wohlfühl-Rastplätzen nicht nur mit Sprit, sondern auch mit gutem Essen (manchmal) und sauberen Toiletten (meistens) umsorgt werden, stehen E-Auto-Besitzer oft sprichwörtlich im Regen, wenn sie mal wieder in einer dunklen Ecke ihr Auto anstöpseln. Immerhin: Hier tut sich was! Der niederländische Ladesäulenbetreiber Fastned erweitert seine Stationen jetzt mit Shops und Toiletten (was ihm bislang per Gesetz verboten war!), EnBW plant am Kamener Kreuz einen Flagship-Ladepark mit 52 Steckdosen, Beleuchtung und WC, und umgekehrt rüsten Shell und Aral peu à peu ihre Tanken mit Ladesäulen auf. Zusammen mit günstigen Modellen macht das Stromern so wirklich Spaß – und dann verdienen die Autobauer mit den E-Autos auch Geld.



Diese Themen finden Sie in der AUTO TEST 6/2021:

Audi A6 e-tron: So setzt Audi die Business-Klasse unter Strom • Skoda Kodiaq Facelift: Frische-Kur für den großen SUV • VW Polo Facelift: Volkswagen macht den Polo neu – zum letzten Mal? • Neuheiten-Mix: Skoda Fabia, VW ID.4 GTX, Hyundai Kona N, Maserati Levante Hybrid, Renault Trafic Combi • Hyundai i30: Mit dem i30 will Hyundai dem VW Golf in die Parade fahren. Den Kompakten gibt's mit Steilheck, als Kombi – und als flotten Fastback • Einmal um die Welt: Wir schauen über den Tellerrand und stellen die beliebtesten SUV aus zwölf Ländern vor • Erste Fahrt: Hyundai Bayon Hyundai erweitert sein SUV-Angebot nach unten • Erste Fahrt: Skoda Enyaq – So gut ist der tschechische Stromer • Erste Fahrt: Lynk & Co 01 - Kann der Elektro-SUV aus China überzeugen? • Erste Fahrt: Subaru Outback – Subaru legt seinen Outdoor-Kombi neu auf • Erste Fahrt: Dacia Spring – Dacia bringt Deutschlands günstigsten Stromer • Erste Fahrt: Mercedes EQS – Mit der elektrischen S-Klasse will Mercedes Maßstäbe setzen • Test: Opel Mokka-e: Ist das kleine Elektro-SUV wirklich stark? • Vergleichstest: Citroën gegen Kia – Citroëns neuer Crossover C4 fordert den Kia XCeed heraus • Vergleichstest: Kia gegen BMW - Kann der überarbeitete Kia Stinger dem 3er-BMW in die Parade fahren? • Gebraucht: VW Polo – Wir testen den Sport-Kleinwagen Polo GTI aus zweiter Hand • OBD-Stecker: Wie gut sind die Diagnose-Tools für zu Hause? • Sprühwachse: Zehn Sprühkonservierer im Test • Elektro-Zwerge: Fiat 500e, Mini Cooper SE und Honda e wollen die City aufmischen.



