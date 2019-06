L iebe Leser, Deutschland ist und war immer Volkswagenland – zuerst Käfer, später Golf. Aber die deutschen Autokäufer sind weiter im Wandel. Immer mehr entscheiden sich für ein iebe Leser, Deutschland ist und war immer Volkswagenland – zuerst Käfer, später Golf. Aber die deutschen Autokäufer sind weiter im Wandel. Immer mehr entscheiden sich für ein SUV . Und da gibt es mittlerweile eine große Auswahl – nicht nur im VW-Konzern. Da selbst die VW-Modelle längst nicht mehr komplett in unserem Lande entstehen, stellt sich die Frage: Warum schauen dann so wenige Käufer über den Tellerrand zu Herstellern aus dem europäischen oder asiatischen Raum? Unsere Vergleichstests zeigen immer wieder auf, dass auch andere Hersteller gute Autos bauen. Schreiben Sie mir gern unter: alexander.kuhlig@autobild.de.

Viel Spaß beim Lesen der neuen AUTO TEST wünscht Ihnen Ihr Alexander Kuhlig, Redaktionsleiter

Top-Thema Megatest: Zehn beliebte Firmenwagen im Test • Neuheiten Zukunft: Ausblick auf die kommenden SUV von Audi und Mercedes • Tests Kaufberatung: Audi A1 Sportback • Fahrbericht Skoda Scala: Vergleichstest Ford Fiesta, Mini One, Hyundai i20 und Nissan Micra • Fahrbericht: Range Rover Evoque 2 • Kaufberatung: Ford Focus • Kaufberatung: Suzuki Vitara • Vergleichstest: Audi A6 Avant, BMW 5er Touring, Mercedes E-Klasse T-Modell • Kaufberatung: DS3 Crossback • Dauertest-Auftakt: BMW X3 • Dauertest-Abschluss: Skoda Superb • Rückblick: Kaufberatung vor 15 Jahren - BMW 5er • Ratgeber Infografik: So least Deutschland • Aktuell : Zulassungszahlen Mai 2019 • Mobilität der Zukunft: Kia e-Niro und e-Soul • Mobilität der Zukunft: Kabellose Handy-Lader im Test • Mobilität der Zukunft: Anti-Blitzer-Apps • Autokatalog: Daten und Preise aller Autos in Deutschland • Aktuell: Preisverleihung J.D. Power und AUTO TEST-Sieger 2019 • Report: Spritwucher Autobahn • Faszination Klassiker 50 Jahre: Dino 246 • Klassiker: 8. Bodensee-Klassik • Faszination: Eine Ausfahrt mit Ferrari 488 Pista, McLaren 720S Spider und Porsche 911 GT2 RS.

