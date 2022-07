Liebe Leser, haben Sie gemerkt, dass die Energiesteuer gesenkt wurde? Ich nicht. Anders als erwartet sind die Preise zwar direkt am 1. Juni deutlich nach unten gegangen, aber schon in den folgenden Tagen haben sie wieder angezogen. Der ADAC hatte eine Woche nach Inkrafttreten des "Tankrabatts" nachgerechnet: Von den rund 35 Cent Steuersenkung beim Benzin beziehungsweise 17 Cent beim Diesel kommen nur rund 20 Cent pro Liter Benzin und sogar lediglich fünf Cent pro Liter Diesel beim Kunden an. Ob die Ölkonzerne in den kommenden Wochen, in denen die Steuersenkung gilt (bis 31. August), noch die volle Ersparnis weiterreichen? Bleibt abzuwarten.



Hinweis AUTO TEST im Abo: Kostenlose Lieferung + Zugang zu VIP-Lounge JETZT SICHERN Pfeil

Inzwischen hat ihnen die EU ein weiteres Argument geliefert, kräftig zuzulangen – schließlich sind die Tage, in denen sie mit dem schwarzen Gold noch Geld machen können, gezählt: Das Parlament hat entschieden, dass ab 2035 nur noch Autos zugelassen werden dürfen, bei denen hinten null Gramm CO2 rauskommen – also nur noch Stromer! Damit sind übrigens auch mit eFuels betriebene Neuwagen aus dem Rennen, obwohl die "grüner" sind als ein E-Auto mit Kohlestrom.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihr Michael Gebhardt (Stellvertretender Chefredakteur)

Diese Themen finden Sie in der AUTO TEST 7/2022:

KAUFBERATUNG Cupra Formentor: Alles über das erste eigene Modell der Spanier • Mazda MX-5: Wie viel Leistung muss im Roadster sein? NEUHEITEN BMW 3er und 7er: Facelift für die Mittelklasse, der 7er wird größer und moderner • TEST & TECHNIK Erste Fahrt: Mazda CX-60 – Mit dem Edel-SUV will Mazda neue Käuferschichten erschließen • Erste Fahrt: Alfa Romeo Tonale – Optik können die Italiener – überzeugt der neue SUV auch auf der Straße? • Erste Fahrt: Mercedes T-Klasse – Technisch auf Kangoo-Plattform, möchte der Stuttgarter Van mehr Luxus bieten • Erste Fahrt: Fiat 500X und Tipo Hybrid - Sparsam dank Hybridantrieb • Erste Fahrt: Kia Niro EV – Knüpft der Koreaner an alte Stärken an? • Lexus RZ 450e: Wir sind ein Vorserienfahrzeug des neuen SUV gefahren – mit ganz besonderer Lenkung • Erste Fahrt: Land Rover Range Rover – Der Range Rover ist ein rollender Superlativ. Wie er sich fährt • Vergleichstest:Kompakte - Kann der neue Opel Astra das ewige Duell gegen den VW Golf für sich entscheiden? • Vergleichstest: Große SUV - Renault Koleos und Skoda Kodiaq gegen Kia Sorento • Vergleichstest: Kombi, SUV und Van- Der VW Golf Variant tritt gegen BMW 2er Active Tourer und Mercedes GLA an • Vergleichstest: E-SUV - Hyundai Kona Elektro und Megane E-Tech bieten langstreckentaugliche Reichweiten • Vergleichstest: Groß gegen Klein - Skoda Fabia gegen Scala, Mazda 2 gegen 3, Peugeot 208 gegen 308 – wer gewinnt den Klassenkampf? SERVICE DAB+-Radios: Muss gut immer gleich teuer sein? RUBRIKEN Klassiker: Matra Talbot Rancho - Der heutige Exot war schon 1977 eine Art SUV • Faszination: Ein ganz besonderer Alpina