Autodiebstahl-Statistik 2017: Die meistgeklauten Autos

m Jahr 2017 richteten Autodiebe einen deutlich höheren Schaden an als im Jahr zuvor. Obwohl die Zahl der Diebstähle um vier Prozent auf 17.493 sank, stieg der wirtschaftliche Schaden auf fast 324 Millionen Euro (+8%). Grund: es wurden mehr teure Autos gestohlenen. Das teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in seinem aktuellen Diebstahl-Report mit. Die durchschnittliche Entschädigung für einen Diebstahl erreichte mit rund 18.500 Euro (+13%) ein neues Rekordniveau. Während sich Besitzer von Kleinwagen und Opel-, Fiat- oder Citroën-Fahrer eher wenig Sorgen um einen Diebstahl ihrer Autos machen müssen, stehen luxuriöse SUVs und Limousinen von Premium-Herstellern bei Dieben hoch im Kurs. Die Liste der bei Autodieben beliebtesten Marken führen Land Rover und Porsche an. Besonders häufig werden auch Q7-Modelle von Audi und X5-SUVs von BMW genauso wie Mercedes S-Klassen und der BMW 7er entwendet.

4606 VW wurden im Jahr 2017 gestohlen, damit ist VW die in absoluten Zahlen meistgeklaute Marke in Deutschland.

Im Vergleich der Bundesländer und Großstädte liegt Berlin erneut mit Abstand an der Spitze. Hier wurden im Lauf des Jahres 2017 exakt 3355 Pkw gestohlen gemeldet, die Diebstahlquote lag bei 3,6 von 1000 kaskoversicherten Pkw. Hamburg (1,9), Leipzig (1,3), Hannover (1,2) und Dresden (1,0) kommen ebenfalls auf vergleichsweise hohe Diebstahlquoten. Deutlich kleiner war die Diebstahlgefahr dagegen im Süden des Landes: In Bayern und Baden-Württemberg wurden 2017 nur 821 bzw. 698 Autos geklaut, was jeweils einer Quote von 0,1 entspricht. Auch die süddeutschen Großstädte waren deutlich sicherer als andere Städte.