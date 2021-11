Außerdem gibt es wie immer neue Versicherungs-Typklassen, eine frische TÜV-Plakettenfarbe und Wissenswertes zu den Mautgebühren in den südlichen Nachbarländern. Warum manche Führerscheine getauscht werden müssen, wie der Umweltbonus strenger gefasst wird und warum es für Autofahrende 2022 noch teurer werden könnte – hier sind alle Infos!

Zoom Alle Pkw mit einer solchen Plakette am hinteren Nummernschild müssen 2022 zur Hauptuntersuchung.





Alle nicht erstzugelassenen Fahrzeuge bekommennach dereine sogenannte, müssen sich also 2024 erneut checken lassen.kriegeneine geklebt, haben wie immer drei Jahre Zeit. Alle Fahrzeuge mit einermüssen. Der Monat ist an der oben stehenden Zahl (z.B. 1 für Januar, 9 für September) zu erkennen. Alternativ kann man sich an den beiden dicken schwarzen Balken am Rand orientieren, die an der betreffenden Stelle eines Uhrenziffernblattes prangen (ganz unten = 6 Uhr = Juni).