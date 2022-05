Thomas von der Ohe erzählt diese Geschichte fast nebenbei, aber er erzählt sie gern. Wie potenzielle Investoren nach Berlin kommen und vor dem Hotel mit einem Kia e-Niro abgeholt werden. Hinter dem Lenkrad sitzt zwar ein Fahrer, doch der hat seine Hände während der Fahrt durch die Hauptstadt nicht ein einziges Mal am Lenkrad und die Füße nie auf den Pedalen.

Gelenkt, beschleunigt und gebremst wird das E-SUV von einem "Telefahrer"; ein Mitarbeiter, der in einem Büro in Tempelhof vor drei Bildschirmen sitzt, Lenkrad in der Hand, Füße auf Fahr- und Bremspedal. Er steuert das Auto fern.

Die möglichen Geldgeber sind beeindruckt. Und steigen finanziell ein bei Vay, dem Berliner Start-up, das nicht weniger will, als das Fahren in Metropolen zu revolutionieren. Rund 128 Millionen Euro sammelte Vay in den ersten beiden Finanzierungsrunden ein.

Zoom Junges Team, das schon 128 Millionen Euro eingesammelt hat (v. l.): Fabrizio Scelsi (Hardware), Thomas von der Ohe, Bogdan Djukic (Software).





Mit dem Geld soll der Angriff auf die klassischen Taxi- oder Carsharing-Modelle finanziert werden. Das Angebot von Vay soll deutlich günstiger sein als etwa Uber , weil der Nutzer erstens selbst fährt und zweitens die Kosten für den Fahrer im Auto entfallen. Kunden-Preise nennt Vay noch nicht konkret, sie sollen aber vergleichbar sein mit aktuellen Carsharing-Angeboten.

Und so soll Vay funktionieren: Der Kunde bestellt ein Auto per App. Das fährt – ferngesteuert vom Telefahrer – in wenigen Minuten fahrerlos vor. Der Kunde steigt ein und fährt dann eigenhändig zum Ziel. Dort steigt er aus, ohne einen Parkplatz suchen zu müssen. Denn nun übernimmt der Telefahrer im Büro wieder und fährt das E-Auto weg. Zum Parken oder zum Laden.

Fünf Kamereas im Kia



Amazon , ein Robotaxi. ( "Wir wollen 2022 die erste Flotte ohne Fahrer im Auto auf Europas Straßen fahren lassen", so von der Ohe, Gründer und Boss bei Vay. Obwohl erst 33 Jahre alt, besitzt er reichlich Erfahrung. Unter anderem entwickelte er bereits für Zoox, einer Tochterfirma von, ein Robotaxi. ( 2025 autonome E-Bullis in Hamburg?

Zoom Der Telefahrer bei der Arbeit: drei Bildschirme, sechs Kamerabilder. Das Lenkrad ist noch provisorisch, soll daher nicht gezeigt werden.



Die Technik besteht ausschließlich aus Kameras. Der Kia verfügt über fünf davon: eine zentral über der Windschutzscheibe , zwei an den A-Säulen, zwei hinten auf dem Dach. Dieses Quintett ermöglicht einen 360-Grad-Rundumblick für den Telefahrer. Dazu kommen eine Antenne und die Kia-Fahrzeugsensoren. Zusätzliche Radar- oder Lidar-Systeme braucht Vay nicht. "Das macht das System vergleichsweise günstig", sagt von der Ohe. Das übergeordnete Ziel seiner neuen Firma: den Stadtverkehr so sicher wie möglich machen.

Dreieinhalb Jahre Tests in Hamburg und Berlin



"Wir wollten nicht nur die Software entwickeln", erklärt er in der Werkstatt in Berlin-Tempelhof. Unten stehen geleaste Kia-Autos, die Treppe hoch tüfteln Mitarbeiter an der Hardware. Derzeit arbeiten mehr als 130 Leute aus über 30 Ländern für Vay – auch in Portland (USA). Hilfe bekommt das junge Unternehmen auch von echten Größen der Szene: Ex-Uber-Europa-Boss Niall Wass ist als Vorsitzender beratend an Bord.

Vay wurde 2018 gegründet. Seit dreieinhalb Jahren testet das Start-up in Berlin und Hamburg – auf öffentlichen Straßen derzeit noch mit Sicherheitsfahrer. Auf dem stillgelegten Flughafen Tegel auch ohne Mensch an Bord. "Das ist für uns schon ein gewaltiger Schritt", so von der Ohe.

Im Hamburger Osten, im Bezirk Bergedorf, soll noch in diesem Jahr ein Feldversuch mit echten Kunden starten. Die Sondergenehmigungen dafür, so Vay, lägen vom Hamburger Senat und dem Bund vor.

Notaus-Knopf sorgt im Gefahrfall für sicheres Ausrollen



Von der Ohe geht erstaunlich offen damit um, dass viele Fragen noch unbeantwortet bleiben müssen. Was ist bei Schnee? Einer plötzlichen Ölspur? Was, wenn der Strom im Büro ausfällt oder die Bremsen?

Zoom Aufgerüsteter Kia e-Niro: Fünf Kameras (drei auf dem Dach, zwei an den A-Säulen) liefern den Telefahrern eine 360-Grad-Sicht.





Ein Notaus-Knopf neben den drei Bildschirmen sorgt im Gefahrenfall (etwa, wenn dem Telefahrer plötzlich schlecht wird) dafür, dass der Wagen sicher ausrollt. Aber wer stellt dann bitte das Warndreieck auf? Von der Ohe lächelt. Und sagt, man arbeite überall an Lösungen.

Führerschein , Fahrpraxis, maximal zwei Punkte in Flensburg, Theorie- und Praxisprüfung. Viele Telefahrer hätten Fahrsicherheitsübungen beim "Telefahrer", glaubt er, "ist der Job der Zukunft." Zum Gehalt sagt der Vay-Chef nur, man sei ein lukrativer Arbeitgeber. Die Voraussetzungen sind recht simpel:, Fahrpraxis, maximal zwei Punkte in Flensburg, Theorie- und Praxisprüfung. Viele Telefahrer hätten Fahrsicherheitsübungen beim ADAC absolviert.

Im Telefahrer-Raum hängen an der Wand neben den acht Arbeitsplätzen Urkunden für ausgebildete Fernsteuerer. Die Zertifikate haben allerdings überschaubare Aussagekraft. Ausgestellt wurden sie von Vay selbst.