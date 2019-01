Badge-Engineering: Diese Autos sind Technik-Brüder!

V

iele aktuelle Autos teilen sich die technische Basis mit Modellen anderer Hersteller. Aber tauschen die Ingenieure und Designer einfach nur das Markenlogo aus? So einfach ist es oft nicht. Um den Marken-Fans nicht vor den Kopf zu stoßen, wird das Design oft an die aktuelle Linienführung des Herstellers angepasst und Feinarbeit an esentiellen Elementen des Autos, wie zum Beispiel dem Fahrwerk, durchgeführt. Ein aktuelles Beispiel dafür ist die kürzlich präsentierte Neuauflage des Toyota Supra : Während das japanische Sport-Coupé optisch eigenständig auftritt, teilt er sich nahezu die komplette Technik mit dem Roadster BMW Z4 . Die beiden wurden größtenteils gemeinsam bei BMW entwickelt, Toyota nahm bei der Supra nur noch für Feintuning am Fahrwerk und der Lenkung vor. Manche Hersteller gehen aber noch weiter und setzen einfach nur ihr Logo auf ein bereits bestehendes Modell. Beispeilhaft dafür steht der Opel Insignia, der in den USA als Buick Regal angeboten wird. Dieses Phänomen wird von Experten "Badge-Engineering" genannt.