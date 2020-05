Beliebte SUVs als Gebrauchtwagen

D

Der Kuga ST ist sportlich, wer dagegen Luxuriösität bevorzugt, der sollte nach einem Kuga Vignale Ausschau halten.



er SUV-Boom nimmt kein Ende.Und stets kommen neue Modelle auf den Markt. Trotz der Vielfalt an kleinen, mittleren und großen Sport Utility Vehicles erfreuen sich einige SUV-Modelle besonderer Beliebtheit. Doch sind diese Verkaufsschlager technisch gut und auch als Gebrauchte empfehlenswert?Neben dem Focus und dem Fiesta gehört auch der Kuga seit einigen Jahren zu den absoluten Lieblingen im SUV-Geschäft.Seit 2019 ist die dritte Generation erhältlich und so können Gebrauchtwagenkäufer auf den gängigen Online-Börsen eine Vielfalt an unterschiedlichen Kuga finden. Dank der umfangreichen Motorenauswahl, dem ausgewogenen Fahrwerk sowie der unaufgeregten Optik, taugt der 4,53 Meter lange Kuga auch als Familienkutsche oder Langstreckenbegleiter.Selbst nach über zehn Jahren bestehen überdurchschnittlich viele Kuga die Hautuntersuchung ohne Mängel. Interessenten sollten bei der ersten Generation (2008 bis 2013) jedoch auf Achsfedern und Dämpfer achten, die häufig verschleißen. Auch Ölverlust am Motor und Antrieb ist bekannt.