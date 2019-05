"Liebe Leserinnen, liebe Leser, Fahrradstreifen sind Todesstreifen", sagte Hein­rich Strößenreuther von der Agentur für clevere Städte im BIKE BILD-Interview schon vor gut einem Jahr. Im selben Jahr wurde "Moordstrookje" in Flandern zum Wort des Jahres ge­kürt. Auch dort denkt man, dass die aufgepin­selten Zonen für Radler eher gefährlich als hilfreich sind. Umso erstaunlicher fand unser Redakteur Lennart Klocke, dass derlei Maßnahmen in New York (Seite 58) sehr wohl ein Mittel sind, um den Radverkehr voranzubringen. Aller­dings, so meint er, dienten sie dort nur, um überhaupt Radfahrer auf die Straße zu bringen, ältere Menschen und Kinder sieht man im Big Apple nicht auf dem Velo. Genau darum geht es indes. Während sich meine Kol­legen und ich uns gerne auf Fahrradstreifen rumtreiben – sie geben uns überhaupt die Möglichkeit, an Autostaus vorbeizuziehen –, trauen sich ungeübte Radler auch hier­zulande nicht darauf. Zu Recht. Unsere sogenannten Radwege sind nicht sicher! Oft werden sie zugeparkt oder führen direkt neben parkenden Autos vorbei – Dooring-Unfall programmiert. Am 19. März wurde in Hamburg ein 48 Jahre alter Radler von einem abbiegenden Lkw getötet – auf dem Radweg! Ins­gesamt starben 2018 nicht weniger als 432 Radfahrer auf deutschen Straßen, 50 mehr als im Vorjahr. Darum: Der Radverkehr braucht mehr Platz! Vor allem in den Innenstädten. Ich bin auch Autofahrer – ich käme nicht (mehr) im Traum auf die Idee, zu Geschäftszeiten mit dem Auto ins Hamburger Zentrum zu fahren. Zu voll, zu stressig, zu zeitaufwendig. Hat keinen Sinn! Flaniermeilen, saubere, ruhige Citys – vielleicht müssen wir die Menschen erst ein wenig zum Glück zwingen. Warum nicht die Parkgebühren und Tickets für Parkverstöße erhöhen? Warum nicht Lärm, Abgase und vor allem Gefahr aus den Innenstädten raushalten? Es gibt keinen vernünftigen Grund, es nicht zu tun.

