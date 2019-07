E

iniges los in diesen Tagen: Im ADFC-Fahrradklima-Test verliert Münster den Platz an der Spitze an Karlsruhe – was sich schon vor einem Jahr angekündigt hat. Augenscheinlich ist es den Münsteranern nicht gelungen, das Ruder zugunsten ihrer Bürger herumzureißen. Beiden großen Städten übernimmt derweil Bremen die Führung. Die Hanseaten haben mit der Alten Neustadt einen ganzen Stadtteil zum Fahrradquartier umgebaut. Hut ab! Das Thema Parken von Autos ist bei den Befragten des Klima-Tests eines der größten Probleme in den Städten. Darum meint der ADFC, dass Parken in den Städten teurer werden müsse. Eine Maßnahme, die verschiedene Verkehrsexperten in unseren Interviews schon mehrfach gefordert haben und in unseren Augen durchaus Sinn hat, weil es dem besseren Vorankommen aller Verkehrsteilnehmer in den Städten zugutekommen würde. Diesen Ansatz unterstützt – man höre und staune – nun auch der von uns oft gescholtene Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, der beim Nationalen Radverkehrskongress in Dresden beteuerte, er werde den Radverkehr zukünftig deutlich stärken. Neben mehr und breiteren Radwegen trete er auch für höhere Parkgebühren und, auf europäischer Ebene, für den verpflichtenden Einsatz von Abbiegeassistenten in Lkw ein. Mit in Scheuers Aufgabengebiet fällt auch die Zulassung der E-Scooter . Diese müssen entgegen Scheuers erster Vorstellung, in der sie auch auf Gehwegen genutzt werden sollten, nun doch auf Radwege und Straßen ausweichen. Diesen Schritt befürworten wir. Zu groß wäre die Gefahr gewesen, dass vermehrt Unfälle zwischen Fußgängern und Rollerfahrern passieren. Indes, die Gefahr hat sich nur verlagert – auf die Radwege. Darum, Herr Scheuer, benötigen wir dringend mehr Raum für Zweiräder jedweder Form in den Städten. Der Platz wäre da – wenn zum Beispiel weniger Autos geparkt werden würden. Aber das hatten wir ja schon.