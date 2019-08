L iebe Leserinnen, liebe Leser! Mein neues Lieblingsthema sind iebe Leserinnen, liebe Leser! Mein neues Lieblingsthema sind E-Scooter . Und damit meine ich nicht den Roller, den mein Nachbar alle zwei Wochen sonntagsmorgens entstaubt, um damit Brötchen vom Bäcker zu holen. Ich meine die Scooter im Verleihsystem, die seit Kurzem überall in unseren Städten rumstehen, oftmals so von den Kunden abgestellt, dass man sich fragt, wer da wieder nur sich und nicht das Allgemeinwohl im Sinn hatte. Ganz ehrlich – das ist nix. Das bringt uns nicht weiter. Nicht nur, dass sie oft im Weg stehen. Keine Rede davon, dass sie im Zickzack-Kurs über eh schon zu schmale Radwege manövriert werden – teils, weil die Fahrer unfähig sind, teils aus Langeweile, weil 20 km/h ohne Bewegung eben doch langweilig sind. Das Schlimmste an den Spaßgeräten (siehe Interview mit dem Verkehrsexperten Tilman Bracher) ist, dass sie nach einem Monat im Verleih Schrott sind. Plastik, Batterien, alles Müll. Vor dem Hintergrund, dass wir eben keine Autofahrer für die letzte Meile auf die Scooter bringen, sondern vielmehr diejenigen sie nutzen, die bisher zu Fuß gegangen sind oder funktionierende Leihradsysteme genutzt haben, ist das eine Umweltsünde erster Klasse. Ein Verschwörungstheoretiker in unserer Redaktion ist nun der Meinung, dass die Politik, aka Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, kritischen Verkehrsbeobachtern die Scooter auf den Leib gehetzt hat, damit sie nicht mehr über die Verfehlungen der Autoindustrie, SUVs in engen Großstädten oder Tempo 30 in ebendiesen nachdenken. Dieser Theorie möchte ich nicht folgen. Vielmehr glaube ich, dass hier wieder zu wenig nachgedacht wurde beziehungsweise nur das schnelle Geld im Vordergrund stand. Derweil warten wir immer noch auf eine Verkehrswende, die wirkliche Verbesserungen liefert. Und – zack – sind wir bei breiten und sicheren Radwegen und emissionsfreier Fortbewegung, kurz, dem Fahrrad – eben meinem wirklichen Lieblingsthema. Herzliche Grüße, Mathias Müller (Redaktionsleiter)

