L iebe Leserinnen, liebe Leser,

eines muss ich hier klarstellen. Ja, ich bin fahrradaffin, Fan sogar. Dennoch geht es mir wie dem Verkehrsexperten Martin Robert Lühder, der ein Faible für Technik und schöne Autos hat (Seite 52). Wie Lühder bin aber auch ich der Meinung, dass in Ballungsräumen die Lösung Auto nicht die Antwort auf unsere Mobilitätsbedürfnisse ist, weil eindimensional. Und auch Elektro löst das Problem nur teilweise auf Schadstoffseite, nicht aber, was die Flächen betrifft. Hier kommt der Grünen-Politiker und Vorsitzende des Verkehrsausschusses des Bundestags Cem Özdemir ins Spiel (Seite 88). Er würde gern mehr Geld für die Fahrradinfrastruktur freimachen. Wenn mehr Menschen aufs Rad umsteigen würden, sagt er, kämen auch diejenigen schneller voran, die aufs Auto angewiesen sind. Genau das versuchen wir mit

Herzliche Grüße, Mathias Müller (Chefredakteur) iebe Leserinnen, liebe Leser,eines muss ich hier klarstellen. Ja, ich bin fahrradaffin, Fan sogar. Dennoch geht es mir wie dem Verkehrsexperten Martin Robert Lühder, der ein Faible für Technik und schöne Autos hat (Seite 52). Wie Lühder bin aber auch ich der Meinung, dass in Ballungsräumen die Lösung Auto nicht die Antwort auf unsere Mobilitätsbedürfnisse ist, weil eindimensional. Und auch Elektro löst das Problem nur teilweise auf Schadstoffseite, nicht aber, was die Flächen betrifft. Hier kommt der Grünen-Politiker und Vorsitzende des Verkehrsausschusses des Bundestags Cem Özdemir ins Spiel (Seite 88). Er würde gern mehr Geld für die Fahrradinfrastruktur freimachen. Wenn mehr Menschen aufs Rad umsteigen würden, sagt er, kämen auch diejenigen schneller voran, die aufs Auto angewiesen sind. Genau das versuchen wir mit BIKE BILD schon seit geraumer Zeit klarzumachen. Win-win – mehr Lebensqualität für alle. Das ist unsere Vision. Nur fragte ich mich seit einer "Panorama 3"-Sendung im NDR, ob der Spitzenpolitiker Cem Özdemir überhaupt etwas erreichen kann. In der angesprochenen Sendung erklärt Mathias Stein (SPD), ebenfalls Mitglied im Verkehrsausschuss, dass in diesem Gremium nun mal viele autoaffine Menschen säßen, die einige Maßnahmen zur Verbesserung der Radverkehrswege regelrecht blockierten. Ups. Was nun? Verkehrsminister Andreas Scheuer bestätigt diese Aussage mit der Ankündigung, den Etat für Radverkehr eben nicht wie versprochen auf 200 Millionen Euro zu erhöhen, sondern ihn bei knickerigen 130 Millionen zu belassen. Vor diesem Hintergrund muss sich keiner wundern, wenn es weiterhin viele tote Radfahrer auf unseren Straßen gibt, obwohl auch Experten der AXA-Versicherung dazu raten, bessere Radwege bauen zu lassen (Seite 10) – wie auch wir. Irgendwann muss doch auch bei den letzten autoaffinen Menschen die Vernunft siegen. Es gibt ja schon Protagonisten.Herzliche Grüße, Mathias Müller (Chefredakteur)

BIKE BILD im Internet: www.bike-bild.de

Diese Themen finden Sie in BIKE BILD 5/2018