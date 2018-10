Am Black Friday werden auch 2018 wieder große Rabattschlachten bei sämtlichen Versandriesen erwartet. Die großen Händler, allen voran Amazon, reduzieren an diesem Tag ihre Preise extrem und geben damit am Black Friday (immer der erste Freitag nach Thanksgiving) den Startschuss für die Weihnachtsshopping-Saison – mittlerweile auch in Deutschland!

I n diesem Jahr fällt der Black Friday auf den 23. November 2018. Um die besten Angebote im Automobil-Segment im Blick zu behalten, wird sich AUTO BILD für Sie ab 0 Uhr im Amazon Rabatt-Dschungel umsehen, um spannende Schnäppchen ausfindig zu machen. Hier jagt ein Riesen-Rabatt den nächsten – optimale Bedingungen, um Weihnachtsgeschenke zu shoppen! Wir wünschen viel Spaß.



Die Deals-Übersicht mit den besten Angeboten für Autofahrer finden Sie ab 19. November an dieser Stelle!

Woher stammt der Black Friday?

Woher genau der Name "Black Friday" stammt, ist unklar. Einer Theorie zufolge hat es mit den hohen Umsätzen der Händler an diesem Tag zutun. Diese seien so gravierend, dass sie den Unternehmen helfen, wieder schwarze Zahlen zu schreiben, falls das Jahr bis dato weniger rosig lief. Kunden erwarten am Black Friday extreme Rabatte und Schnäppchenpreise – sowohl in den Geschäften als auch online. Shops wie Amazon, Saturn, eBay, Media Markt und viele andere bieten an diesem Tag ihre Produkte zu extrem reduzierten Preisen an. Egal ob Dashcams, Bluetoothfreisprecheinrichtungen, Navigationsgeräte, E-Roller, Einparkhilfen, Rückfahrkameras und Autoradios: Wir zeigen Ihnen hier die besten Deals und updaten den Artikel ständig.



Termine rund um die Cyber Monday Woche

Die Amazon Cyber Monday Woche findet 2018 wieder in der Woche vor dem Cyber Monday (26. November 2018) statt. Der Black Friday (23. November 2018) findet jedes Jahr am Freitag nach Thanksgiving statt.

Amazon Cyberweek 2018: 19. bis 26. November 2018

Cyber Monday 2018: 26. November 2018

Black Friday 2018: 23. November 2018