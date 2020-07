K

eine gigantische Nieren im Bieber-Style, keine zerklüftete Front und auch keine Fake-Endrohre: So schnörkellos könnte ein sportliches BMW-Coupé aussehen.Der Clou: Der 02 Reminiscence ist vollelektrisch!Jetzt hat Obendorfer die klassischen Linien des 1602/2002 mit viel Feingefühl in die Neuzeit übersetzt. Das oberste Gebot lautete dabei: Einfachheit! Auf keinen Fall wollte der Designer jedes Detail des Klassikers stumpf eins zu eins in die Moderne übersetzen. Das Ergebnis sollte kein Möchtegern-Retrocar sein. Stattdessen ist der 02 Reminiscence eine respektvolle Hommage mit klaren Linien und ohne großen Schnickschnack.