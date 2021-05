BMW 2er Active Tourer

Bauzeit: 2014 bis heute

Motoren: von 95 PS (214d) bis 231 PS (225i)

Preis: ab 12.000 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2014): 5 Sterne

Zoom Der 21,4 Zentimeter längere Gran Tourer bietet mehr Gepäckraum oder eine dritte Sitzreihe.

Das ist er: BMWs erster Frontantriebler und 2015 schob BMW den Gran Tourer nach, dessen elf Zentimeter längerer Radstand den Einbau einer dritten Sitzreihe ermöglicht und ihn so zum Siebensitzer macht. Was immerhin 70 Prozent der Kunden wählen. Raumangebot? Wie in erster Frontantriebler und Van . Unterm Blech entspricht er weitgehend dem Mini Countryman und nutzt gegen Aufpreis auch dessen Allradantrieb . Das heißt aber auch: Dreizylinder treiben die Basis an, vier Töpfe gibt es erst jenseits von 190 PS – oder als Diesel.. Was immerhin 70 Prozent der Kunden wählen. Raumangebot? Wie in Touran und Co. Anfang 2018 folgte eine Modellpflege, seit Juli erfüllen die meisten Antriebe die Euro-6d-TEMP-Norm

Das kann er: Das BMW -typische agile Handling mit der bei Vans gewünschten Variabilität kombinieren. Allerdings für den Preis einer recht harten Federung. Bei Motoren und Getrieben herrscht freie Auswahl, bereits die schwächsten ziehen kräftig durch. Am oberen Ende der Leistungsskala gerät der Frontantrieb an seine Grenzen, doch dafür gibt es ja Allrad, immer an eine Sechs- oder Achtstufenautomatik gekoppelt. Seit 2018 ist auch ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe erhältlich; und wer zu dem Drittel gehört, das lieber selbst schaltet, hat stets sechs Gänge zur Auswahl. Seit August 2016 bereichert zudem ein Das-typische agile Handling mit der beigewünschten Variabilität kombinieren. Allerdings für den Preis einer recht harten Federung. Bei Motoren und Getrieben herrscht freie Auswahl, bereits die schwächsten ziehen kräftig durch. Am oberen Ende der Leistungsskala gerät der Frontantrieb an seine Grenzen, doch dafür gibt es ja Allrad, immer an eine Sechs- oder Achtstufenautomatik gekoppelt. Seit 2018 ist auch ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe erhältlich; und wer zu dem Drittel gehört, das lieber selbst schaltet, hat stets sechs Gänge zur Auswahl. Seit August 2016 bereichert zudem ein Plug-in-Hybrid das Angebot.

Das macht Ärger: Ein 218i leistete sich Note 4. Sein Dreizylinder litt wie auch im Ein 218i leistete sich im 100.000-Kilometer-Dauertest einen Motorschaden . "Premium? Nicht bei diesem Kompakten!", lautete das üble Urteil 2017 –. Sein Dreizylinder litt wie auch im Mini an einem schwächelnden Kurbelwellen -Axiallager. Der Defekt konnte bis März 2015 auftreten und auch die Kupplung infizieren, soll inzwischen aber per interner Serviceaktion behoben worden sein. Ansonsten: ein wenig Kantenrost an den Einstiegen, klappernde Panoramadächer und in die Irre leitende Navis.

Zoom Motorschaden: Im AUTO BILD-Dauertest kam der 2er Active Tourer 2017 nur auf Note 4.



TÜV-Urteil

Fahrwerk

In dieser Disziplin leistet sich der Active Tourer fast keine Schwächen. Die Radaufhängungen sind haltbar, es gibt kaum defekte Federn oder Dämpfer, an der Lenkung oder ihren Gelenken haben die Prüfer so gut wie nichts auszusetzen. Und auch von In dieser Disziplin leistet sich derfast keine Schwächen. Die Radaufhängungen sind haltbar, es gibt kaum defekte Federn oder Dämpfer, an der Lenkung oder ihren Gelenken haben die Prüfer so gut wie nichts auszusetzen. Und auch von Rost fehlt jede Spur. Nur die Antriebswellen werden beim zweiten TÜV-Besuch gelegentlich bemängelt.

Licht

Die Die Scheinwerfer werden bereits bei der ersten HU überdurchschnittlich oft beanstandet. Fast makellos sind dagegen die Rückleuchten.

Bremsen

Alles im grünen Bereich: Schließlich werden hier von jedem BMW auch Spitzenleistungen erwartet. Praktisch keine Bemängelung der Wirkung von Fuß- und Handbremse; die Bremsleitungen und -schläuche sind komplett fehlerfrei, und auch die Alles im grünen Bereich: Schließlich werden hier von jedemauch Spitzenleistungen erwartet. Praktisch keine Bemängelung der Wirkung von Fuß- und Handbremse; die Bremsleitungen und -schläuche sind komplett fehlerfrei, und auch die Bremsscheiben sind äußerst solide.

Umwelt

BMW plagen Probleme mit der Abgasreinigung. Dass Ölverlust nahezu und kaputte Auspuffanlagen völlig unbekannt sind, ist ein schwacher Trost, wenn die Wahrscheinlichkeit, durch die erste oder zweite plagen Probleme mit der Abgasreinigung. Dass Ölverlust nahezu und kaputte Auspuffanlagen völlig unbekannt sind, ist ein schwacher Trost, wenn die Wahrscheinlichkeit, durch die erste oder zweite Abgasuntersuchung (AU) zu rasseln, viel höher ist als im Durchschnitt.