Sportlich, dynamisch und dabei mit über 300 PS erhältlich – bei diesen Attributen haben sie nicht an den BMW 2er Active Tourer gedacht? Um ehrlich zu sein, wir auch nicht. Aber mit der zweiten Generation ist der praktischste aller Münchner eben genau das! BMW möchte das, für eingefleischte Fans, schwarze Schaf der Produktpalette, künftig näher an den Markenkern holen und steckt dafür einiges an Arbeit in den

Marktstart und Preis: Plug-in-Hybride kommen später

Seit Ende Februar 2022 ist der neue 2er Active Tourer bestellbar. Das gilt allerdings erst einmal nur für die klassisch betriebenen Fahrzeuge. Wer teilelektrisch fahren möchte, muss bis Sommer 2022 warten. Erst dann sind die Plug-in-Hybriden erhältlich. Die Preise im Überblick:

Active Tourer : ab 36.000 Euro

● BMW 220i Active Tourer : ab 38.150 Euro

● BMW 223i Active Tourer : ab 42.500 Euro

• BMW 223i Active Tourer : ab 44.500 Euro

● BMW 218d Active Tourer : ab 39.800 Euro

● BMW 225e xDrive Active Tourer : ab 44.950 Euro

Kaufen: BMW 2er Active Tourer mit Rabatt

Den neu aufgelegten Familienvan von BMW gibt es im Internet bereits mit Rabatt. Bei carwow.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) wird de Münchner bereits jetzt unter dem Listenpreis angeboten. Der Blick auf Online-Angebote kann also auch beim BMW 2er Active Tourer nicht schaden.



Optik: Schnittigeres Design und neue Nieren für den Active Tourer

Active Tourer stark vom Vorgänger ab. Die deutlich größer gewordene Niere ist nun achteckig und beherbergt auch Teile der Fahrerassistenz-Sensorik. Für den passenden Durchblick sorgen serienmäßige LED- 2er künftig schnittiger daherkommen lässt. Vor allem optisch hebt sich der neuestark vom Vorgänger ab. Die deutlich größer gewordene Niere ist nun achteckig und beherbergt auch Teile der Fahrerassistenz-Sensorik. Für den passenden Durchblick sorgen serienmäßige LED- Scheinwerfer , die optional auch mit Matrix-Technik geordert werden können – Laserlicht gibt es nicht. Im Profil fällt die etwas weniger steile A-Säule auf, die denkünftig schnittiger daherkommen lässt.

Zoom Wer sich für Matrix-LED-Scheinwerfer entscheidet, bekommt hinten immer geschwärzte Rückleuchten.



Die zur Karosserie bündigen Türgriffe borgt sich der Van vom elektrischen i4 . In der Basis steht der BMW auf 16-Zoll Alufelgen , gegen Aufpreis gibt es 19-Zöller. Am Heck wird es in keiner Modellversion ein sichtbares Endrohr mehr geben, auch auf optische Blenden verzichten die Münchner bewusst. Wer Matrix-LEDs vorne wählt, bekommt hinten immer geschwärzte Rückleuchten, LED-Technik ist aber auch bei den Basis-Leuchten Standard.

Abmessungen und Kofferraum

● Länge: 4386 mm

● Breite: 1824 mm

● Höhe: 1576 mm

● Radstand: 2670 mm

Kofferraumvolumen nach Modell:

● 218i: 470 – 1455 Liter

● 220i: 415 – 1405 Liter

● 223i: 415 – 1405 Liter

● 218d: 470 – 1455 Liter

● 225e: 406 – 1370 Liter

● 230e: 406 – 1370 Liter

Innenraum: Luftiges Raumgefühl und Curved-Display aus den E-Autos

i4 . Beim neuen Curved-Display-Cockpit wird ein großes Kombiinstrument mit einem Touchscreen in der Mittelkonsole kombiniert. Als Software dient die neueste Generation an iDrive und Operating System 8. Innen betritt man im Vergleich zum Vorgänger eine völlig neue Welt. Der 2er bekommt als erstes Nicht-E-Auto das neue Cockpitlayout des BMW iX und. Beim neuen Curved-Display-Cockpit wird ein großes Kombiinstrument mit einemin der Mittelkonsole kombiniert. Als Software dient die neueste Generation an iDrive und Operating System 8.

Das Lenkrad ist in allen Modellvarianten als Sportversion ausgeführt, die Bedienelemente stammen dabei vom iX . Im gesamten Fahrzeug ist das Raumgefühl luftig, in der ersten Reihe allerdings BMW-typisch umschließend – top. Die freischwebende Mittelkonsole beherbergt den Fahrstufenschalter und die Wahl der Fahrmodi, einen iDrive-Controller gibt es dagegen im 2er Active Tourer nicht mehr.

Zoom Im Innenraum gibt es große Veränderungen: Das neue Curved-Display zieht ein, der iDrive-Controller fliegt raus.







Die verstellbare Lehne der Rücksitzbank liefert bis zu 90 Liter mehr Platz



Im Fond herrscht jede Menge Platz, die Lehne der Rückbank lässt sich serienmäßig in unterschiedliche Positionen bringen, was zusätzlichen Laderaum im Alltag bedeutet (+90 Liter). Optional lässt sich die Bank auch verschieben. Je nach Modellvariante und Antrieb sind Kofferraumvolumen zwischen 406 und 1455 Liter möglich. Trauriges Detail: Trotz erweiterter Serienausstattung zum Vorgänger kostet die Sitzheizung weiterhin extra.

Zoom Luftiges Raumgefühl in der zweiten Reihe des 2er Active Tourers: Knie und Kopf haben mehr als genug Platz.





Fahren: So schlägt sich der 2er Active Tourer im Test

Nicht mehr viel erinnert bei der zweiten Generation des 2er Active Tourer noch an den Vorgänger. Im AUTO BILD-Test zeigt der Kompakt-Van jetzt, was er drauf hat. Schon beim ersten Anblick der mal wieder extrem ausufernden und in sich geschlossenen Doppel-Niere vorn lässt der Münchner eher das "E" im Kennzeichen vermissen. Auch am Heck, wo sich die Auspuffrohre dezent hinter der Schürze verstecken, stehen alle Zeichen auf Strom.

Und die Nähe zu den Elektro-Modellen iX und i4 wird auch im Innenraum deutlich. Kein Wunder, nutzt der 2er Active Tourer doch auch das iDrive der 8. Generation. Damit streicht BMW den runden Drehdrücksteller in der Mittelkonsole, ab sofort wird über Touch oder Spracheingabe bedient. Dabei müssen die Funktionen über App-ähnliche Icons und teils weit verzweigt in Untermenüs aufgestöbert werden. Und auch die Bedienung der Klimaanlage ist in den Monitor umgezogen, was die Sache nicht einfacher macht.

Zoom Das M-Sportfahrwerk des 2er Active Tourer ist sauber abgestimmt, nur ein bisschen mehr Komfort wäre wünschenswert.





Die Sprachbedienung hingegen funktioniert reibungslos, lässt sich mit "Hey BMW" aktivieren und arbeitet sogar proaktiv. Als ob man bei BMW weiß, dass sich viele Fahrer nie in die Tiefen der Assistenten hineinarbeiten, schlägt das System regelmäßig seine Hilfe vor.

Etwas mehr Komfort wäre wünschenswert

Grundsätzlich positiv fällt auch der Fahreindruck aus. Mit einer Systemleistung von 218 PS ist der Mildhybrid äußerst kraftvoll unterwegs, das serienmäßige Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe arbeitet bis auf einem Ruckeln beim Anfahren und einer kurzen Gedenksekunde beim Gangwechsel unauffällig. Das um 15 Millimeter tiefergelegte M-Sportfahrwerk dürfte trotz adaptiver Dämpfer etwas breiter gespreizt sein und mehr loslassen. Die Abstimmung fällt straff, aber gekonnt aus, der eher reifen Klientel dürfte man aber etwas mehr Komfort gönnen.

Den liefert der gut verarbeitete Innenraum mit ordentlich Platz für vier Personen und viel Liebe zum Detail. Die Fensterrahmen sind komplett verkleidet, man schaut also nicht aufs nackte Blech. Auch unter der Haube sieht man, dass alles sauber durchlackiert ist.Dieser hohe Anspruch macht sich natürlich im Preis bemerkbar – mindestens 42.500 Euro muss man für den BMW hinblättern, mit ein paar Extras sind dann auch schnell die 50.000 Euro geknackt.

Der 2er Active Tourer zeigt, dass es kein SUV braucht, um höher zu sitzen. Tolles Raumkonzept, gute Verarbeitung, der Antrieb lässt kaum Wünsche offen. Nur die Bedienung ist noch etwas gewöhnungsbedürftig.

Connectivity und iDrive: Neue "MyModes" verbinden Fahrmodi und Ambientesteuerung

iX vorgestellte Betriebssystem jetzt auch in ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor ein. Anders als in der Mittel- und BMW spendiert dem neuen 2er Active Tourer das neueste iDrive mitsamt Operating System 8. Damit zieht das erstmals beim BMWvorgestellte Betriebssystem jetzt auch in ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor ein. Anders als in der Mittel- und Oberklasse verzichtet BMW beim Familienvan aber auf den beliebten iDrive-Controller. Bedient wird das System hier also per Touch oder über Spracheingaben.

Auch die Klimabedienung wandert beim neuen Infotainmentsystem in das 10,7 Zoll große Zentraldisplay. Hier lassen sich mit den neuen "MyModes" unterschiedliche Themenwelten aufrufen. Die Modi ersetzen dabei im Grunde die bisherige Wahl der klassischen Fahrmodi, steuern aber neben den Fahrzeugeigenschaften eben auch das Ambiente. BMW Maps ist immer serienmäßig und setzt auf cloudbasierte Routenführung.

5G-Konnektivität sorgt für einen schnellen Datenaustausch mit den BMW-Servern und anderen BMW auf der Straße. Mithilfe der neuen Mobilfunktechnik wird der Active Tourer fit für das kommende Jahrzehnt.

Gebrauchtwagen-Check: Stärken und Schwächen des 2er Active Tourer

Frontantrieb . 2015 folgte das Modell mit elf Zentimeter mehr Radstand, was eine dritte Sitzreihe ermöglichte und den Plattform-Bruder des Siebensitzer macht. Der Active Tourer gilt als zuverlässig, zeigt beim TÜV aber auch Schwächen. 2014 ging BMW mit dem 2er Active Tourer an den Start, und feierte gleich zwei Premieren. Der erste Van der Marke war auch gleichzeitig das erste Modell mit. 2015 folgte das Modell mit elf Zentimeter mehr Radstand, was eine dritte Sitzreihe ermöglichte und den Plattform-Bruder des Mini Countryman als "Gran Tourer" zummacht. Der Active Tourer gilt als zuverlässig, zeigt beim TÜV aber auch Schwächen.

Hinweis BMW 2er Active Tourer im AUTO BILD-Gebrauchtwagenmarkt Zu den Angeboten Pfeil

2017 kassierte der 218i im AUTO BILD-Dauertest die Note 4 – Motorschaden , der wegen einen schwächelnden Grund dafür war ein, der wegen einen schwächelnden Kurbelwellen -Axiallagers auftrat. Der Defekt konnte bis März 2015 auftreten und auch die Kupplung infizieren, soll aber per interner Serviceaktion behoben worden sein. Auch die Scheinwerfer werden vom TÜV überdurchschnittlich oft beanstandet.

Kaum Ölverlust, aber Probleme bei der Abgasuntersuchung



B eim Thema Fahrwerk zeigt sich der 2er Active Tourer aber nahezu mängelfrei. Die Radaufhängungen sind haltbar, es gibt kaum Defekte an Federn oder Dämpfern. Auch die Lenkung macht wenig Probleme, lediglich treten nach sieben Jahren durchschnittlich viele Mängel an den Lenkgelenken auf.



In puncto Umwelt ergibt sich beim Active Tourer ein zweigeteiltes Bild: Während Ölverlust und defekte Abgasanlagen kaum bekannt sind, ist die Wahrscheinlichkeit durch die Abgasuntersuchung (AU) zu fallen, deutlich höher als im Durchschnitt. Und außer einer kleinen Anzahl von nicht korrekt arbeitenden Fußbremsen, ankert der Bayer meist im grünen Bereich. ( Den ganzen Gebrauchtwagen-Check finden Sie hier!

Antriebe: Plug-in-Hybride schaffen bis zu 80 Kilometer Reichweite

PS im 218i ( Dreizylinder ) bis zu 218 PS im 223i ( Vierzylinder ), einziger Diesel bleibt der 150 Vierzylinder ), eine neue Siebengang-Doppelkupplung ist bei allen 2er Active Tourern Serie. Was die Antriebe angeht, setzt BMW auf klassische Verbrennungsmotoren und zwei Plug-in-Hybride. Außerdem wird ein Großteil der Benzin- und Dieselaggregate dank 48-Volt-Technik und einem im Getriebe integrierten Startergenerator zum Mildhybriden. Die Leistungsbandbreite erstreckt sich dabei von 136im 218i () bis zu 218im 223i (), einziger Diesel bleibt der 150 PS starke 218d (), eine neue Siebengang-Doppelkupplung ist bei allen 2er Active Tourern Serie.

Allrad-Modelle schieben die Münchner später nach. Die beiden Plug-in-Hybriden kommen ab Sommer 2022 mit einer 14,9 kWh großen Batterie und damit mit bis zu 80 km elektrischer Reichweite in den Handel. Dank E-Motor auf der Hinterachse sind sie immer mit xDrive ausgestattet. Die Ladeleistung wurde von 3,4 kW auf 7,4 kW erhöht, was nach bereits 2,5 Stunden für einen vollen Akku sorgen soll. Den Einstieg macht hier der 225e mit einer Systemleistung von 245 PS, darüber liegt das Topmodell 230e mit 326 PS.

Zoom Unter den Verbrennern leisten die Benziner 136 bis 218 PS, einziger verfügbarer Diesel ist der 150 PS starke 218d.







Technische Daten