as neue 2er Coupé mit der internen Bezeichnung G42 könnte eine Wiedergutmachung für die BMW-Fans werden. Zwar finden die Kunden den neuen 1er und das davon abgeleitete 2er Gran Coupé ziemlich gut (sagt zumindest die Statistik), die Fans aber sind immer noch sauer über Frontantrieb und maximal Drei- und Vierzylinder . Das technische Konzept liegt an den Kosten (bei den Kompakten ist nicht so gut Geld zu verdienen), die Plattform teilen sich die kleinen BMW im Prinzip mit den britischen Brüdern von Mini.Zumindest ab dem M240i aufwärts. Bedeutet aber auch, dass der neue 2er – und das davon abgeleitete Cabrio später – kein Raumwunder wird, erwartet aber bei Zweitürern eigentlich niemand so wirklich. Stattdessen sind sie wie schon der größere Bruder, das neue 4er Coupé, auf Spaß getrimmt. Bei den Motoren kann BMW im Prinzip aus dem kompletten Portfolio des 3er schöpfen – Vierzylinder, Plug-in-Hybrid bis hin zum neuen M2 , der auf rund 480 PS kommen dürfte.