Alle Fans des Hinterradantriebs müssen stark sein: Lange wurde vermutet, dass BMW beim für 2019 erwarteten 2er Gran Coupé dem Heckkonzept treu bleibt. Doch daraus wird nichts! Auch der Viertürer gibt, wie der kommende 1er , seine Kraft über die Vorderachse an die Straße ab. Der Hinterradantrieb ist zu teuer, zu nah am 3er und außerdem braucht BMW Stückzahlen für seine neue Frontantriebs-Architektur. Immerhin: Auf Wunsch gibt es aber Allrad.

Optisch evolutioniert BMW die bekannte Linie weiter. Das 2er Gran Coupé stammt noch nicht aus der Feder des neuen Chefdesigners Jozef Kaban, der kann erst mit dem vor wenigen Wochen entschiedenen neuen 7er ab 2021 zeigen, wie er sich die optische Zukunft der Marke vorstellt. Für den 2er bedeutet das: An der Front wächst die Niere immer mehr zusammen, der Steg verschwindet weiter. Am Heck übernimmt das Coupé die von Z4 und 8er vorgegebene Linie mit flachen Leuchten und breit ausmodellierten Backen über den Radhäusern.

Einen großen Schritt macht das 2er Gran Coupé in Sachen Bedienung, Vernetzung und Digitalisierung. Im Innenraum kommt das neue Digital-Cockpit zum Einsatz, das auf wenige Schalter und die Sprachbedienung „Hey BMW“ setzt. Im Vordergrund steht dabei der Versuch, das Auto als Begleiter in den Tagesablauf zu integrieren. So weiß der BMW, wann er in die Werkstatt muss, ob Schubert oder Metallica gefragt ist, wie viel Zeit man aktuell von A nach B einkalkulieren muss, wo es den günstigsten Sprit gibt, ob es auf der nächsten Brücke glatt ist, um wie viel Uhr der Sohn vom Sport abgeholt werden will, ob die Laternengarage in der Nacht von Hagel bedroht ist und noch viel, viel mehr.