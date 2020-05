BMW 2er Gran Coupé und Mercedes CLA Coupé bringen mit ihrer Optik Schwung in die Kompaktklasse. AUTO BILD testet, was sie unter dem Blech haben.

Platz 2 mit 519 von 800 Punkten: Mercedes CLA 180 Coupé. Kränkelt an seinem derben Motor. Modernes Bedienkonzept. Ziemlich teuer, dafür enorm sicher drauf. Preis: ab 31.476 Euro (Erspanis bei carwow.de bis zu 4933 Euro). Kränkelt an seinem derben Motor. Modernes Bedienkonzept. Ziemlich teuer, dafür enorm sicher drauf.

Edle Verpackung, aber am Inhalt schmecken wir den Preis jetzt nicht raus. Also: Mercedes CLA Coupé und das ganz neue BMW 2er Gran Coupé sehen dank der feinen Stufenheck-Viertürer-Coupé-Mixtur hinreißend aus, doch unter der schicken Schale steckt deutlich weniger, als der feine (und teure) Anblick erst einmal hergibt. Genauer: Im BMW (218i) wirbelt ein 1.5er-Dreizylinder-Turbobenziner, und im Mercedes (CLA 180) muss es ein 1,33-Liter-Vierzylinder tun. Das ist dann doch ein bisschen dünne für die beiden Edelmarken, oder? Angebote ansehen Gebrauchtwagen: Mercedes CLA 180 halbe Kompakte. Bis zur Vordertür ähneln die Viertürer-Coupés stark ihren Brüdern 1er und A-Klasse. Wer das besser umsetzt? Geschmackssache – jedenfalls ist das Platzangebot vorne ganz klar in der Golf-Liga anzusiedeln, der Sitzkomfort sogar zwei Klassen besser. Auch die Cockpit-Konzepte entstammen höheren Weihen. Das aktuelle MBUX-System der A-Klasse reagiert nahezu frei auf Sprachkommandos, dazu arbeitet ein onlinebasiertes Navigationssystem schnell und fehlerfrei, die wichtigsten Menüs lassen sich per Berührbildschirm oder auf Druck auf feste Tasten hervorzaubern. Im BMW können Fahrer und Beifahrer über den bekannt-gewohnten Drehsteller oder auch per Gesten im Multimediasystem herumwischen. Völlig gegensätzlich zu dieser funktionalen Verbindlichkeit der beiden steht deren Rundumsicht. Nach schräg hinten oder gerade durch die Heckscheibe hindurch ist es wirklich schwer, Hindernisse zu erkennen. Im Fond rauben jeweils die flach abfallenden Dachlinien wertvollen Raum über den Köpfen der Passagiere. Hier geht es um zwei Autos, die man auch so beschreiben könnte:, aber am Inhalt schmecken wir den Preis jetzt nicht raus. Also:und das ganz neuesehen dank der feinen Stufenheck-Viertürer-Coupé-Mixtur hinreißend aus, doch unter der schicken Schale steckt deutlich weniger, als der feine (und teure) Anblick erst einmal hergibt. Genauer: Im(218i) wirbelt ein, und im(CLA 180) muss es eintun. Das ist dann doch ein bisschen dünne für die beiden Edelmarken, oder?Im Grunde sind die beiden Testkandidaten. Bis zur Vordertür ähneln die Viertürer-Coupés stark ihren Brüdern. Wer das besser umsetzt? Geschmackssache – jedenfalls ist dasganz klar in deranzusiedeln, dersogar zwei Klassen besser. Auch die Cockpit-Konzepte entstammen höheren Weihen. Das aktuellereagiert nahezu frei auf Sprachkommandos, dazu arbeitet einschnell und fehlerfrei, die wichtigsten Menüs lassen sich per Berührbildschirm oder auf Druck auf feste Tasten hervorzaubern. Imkönnen Fahrer und Beifahrer über den bekannt-gewohntenoder auch per Gesten imherumwischen. Völlig gegensätzlich zu dieser funktionalen Verbindlichkeit der beiden steht deren Rundumsicht. Nachoder gerade durch die Heckscheibe hindurch ist es wirklich schwer, Hindernisse zu erkennen. Im Fond rauben jeweils diewertvollen Raum über den Köpfen der Passagiere.

Im 2er Gran arbeitet die Antriebseinheit rundum besser

BMW 2er Gran Coupé (2020): Neuvorstellung - Test - Info Erste Fahrt im 2er Gran Coupé Zur Videoseite Einsteigen fällt eher würde- denn mühelos aus. Im Mercedes muss man am ausladenden Radhausbogen vorbei ins Auto krabbeln, im BMW verhindert der tiefe Dachholm geschmeidiges Hineinschlüpfen. Schrulle am Rande: Im Gran Coupé lassen sich die Fond-Seitenscheiben nicht komplett versenken – so eine "einfache Anforderung" beherrscht nur das CLA Coupé. Immerhin: In beiden Autos sind Kniefreiheit und Sitzkomfort passabel. Mercedes bietet 450 Liter Kofferraumvolumen, der BMW 20 weniger. Im CLA schickt ein 1.33er 136 PS über ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe an die Vorderräder. Dank Turbo kommt der Gran Coupé auf Vorderradantrieb in Verbindung mit einem Siebengang-DKG. Unterschied: Nur der Mercedes bietet Schaltwippen am Lenkrad. Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: BMW 2er Auch dasfällt eher würde- denn mühelos aus. Im Mercedes muss man amvorbei ins Auto krabbeln, im BMW verhindert dergeschmeidiges Hineinschlüpfen. Schrulle am Rande: Im Gran Coupé lassen sich dienicht komplett versenken – so eine "einfache Anforderung" beherrscht nur das CLA Coupé. Immerhin: In beiden Autos sindpassabel. Mercedes bietet 450 Liter Kofferraumvolumen, der BMW 20 weniger. Imschickt ein 1.33er 136 PS über einan die Vorderräder. Dank Turbo kommt der Vierzylinder auf 200 Newtonmeter Maximaldrehmoment. Ganz ähnlich macht es BMW. Die Aufladung des 1.5ers beschert dem Kompakten 220 Newtonmeter Drehmoment. Auch BMW setzt imauf Vorderradantrieb in Verbindung mit einem. Unterschied: Nur der Mercedes bietet Schaltwippen am Lenkrad.

Trotz Zylinderschwund – die Antriebseinheit im BMW arbeitet rundum besser. Der Motor liefert zwar sehr turbotypisch "mittig" Kraft, dreht dabei sonor und linear hoch, beschert dem fast gleich schweren 218i jedoch die besseren Fahrleistungen. Den Sprint auf Tempo 100 zum Beispiel hakt das Gran Coupé in 8,3 Sekunden ab, der CLA 180 benötigt rund eine Sekunde länger, um auf dieses Tempo zu beschleunigen. Besonders sparsam läuft der 1.5er jedoch nicht.

Akustisch drängt sich der CLA-Motor schon mal auf

Mercedes CLA (2019): Crashtest - Euro NCAP - Sicherheit - Infos 5 Sterne für den CLA Zur Videoseite Mercedes wirkt der Vierzylinder unerwartet abgemüht. Er ist unter Last (zu) gut zu hören, bei höheren Drehzahlen vorlaut, ackert sich angestrengt durch das Drehzahlband. Beim Anfahren nervt der ruppige Übergang von Kupplungsschluss und Kraftabgabe. Wer zu viel Gas gibt, erntet bockiges Losstürmen, wer zu zögerlich ins Pedal geht, wird an der Ampel arg "verkehrsberuhigend" abfahren. Außerdem lässt sich die Antriebseinheit des CLA 180 beim Kickdown mehr Zeit, der Verbrauch liegt mit rund sieben Litern auf dem Niveau des 218i. Der BMW fühlt sich beim Fahren satt und verbindlich an, bis auf den nicht optimalen Geradeauslauf bei höherem Tempo auf der Autobahn kreiden wir dem Kompakten nichts an. Für den Mercedes sprechen eine rundum passende Lenkung und das enorm fahrsichere Ausweich- und Lastwechselverhalten. Schade: Die 18 Zoll großen Räder (im BMW eine Nummer kleiner) rollen kantig-spröde ab und machen der sonst anständig abgestimmten Federung eine dicken Strich durch die Komfortrechnung. Auch die Traktionskontrolle arbeitet nicht so sensibel und flink wie die des BMW. Imwirkt der Vierzylinder. Er ist unter Last (zu) gut zu hören, bei höheren Drehzahlen vorlaut, ackert sich. Beim Anfahren nervt der ruppige Übergang von Kupplungsschluss und Kraftabgabe. Wer zu viel Gas gibt, erntet, wer zu zögerlich ins Pedal geht, wird an der Ampel arg "verkehrsberuhigend" abfahren. Außerdem lässt sich die Antriebseinheit des CLA 180 beimmehr Zeit, der Verbrauch liegt mitauf dem Niveau des 218i. Der BMW fühlt sich beim Fahren satt und verbindlich an, bis auf den nicht optimalenbei höherem Tempo auf der Autobahn kreiden wir dem Kompakten nichts an. Für den Mercedes sprechen eineund das enorm fahrsichere Ausweich- und Lastwechselverhalten. Schade: Die(im BMW eine Nummer kleiner) rollenab und machen der sonst anständig abgestimmten Federung eine dicken Strich durch die Komfortrechnung. Auch die Traktionskontrolle arbeitet nicht so sensibel und flink wie die des BMW.

Drohen die Vorderräder des 2ers durchzudrehen, justiert die Elektronik den Grip viel schneller wieder herbei, als es die A-Klasse schafft. Nur am Rande: Der 218i bremst auch effektiver. Noch ein wichtiger Aspekt beim CLA 180: Dessen Motor ist nach der neuesten und schärfsten Abgasnorm einsortiert. Das belohnen wir mit zehn Punkten mehr gegenüber dem BMW im Umweltkapitel.