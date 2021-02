Der BMW wurde im Juli 1990 zugelassen und verfügt damit noch über die, die ab der Modellpflege im Herbst 1990 in Wagenfarbe lackiert wurden. Imarbeitet dermit 129 PS. Das Cabrio kommt mit schwarzer Lederausstattung, manueller Schaltung und Servolenkung.Das Fahrzeug ist seit 15 Jahren im Besitz des Verkäufers, wurde jedoch von ihm nicht angemeldet und stand laut Anzeige trocken und abgedeckt in einer Garage. Der letzte TÜV datiert auf den August 2018.Etwaige Standschäden sollten demnach vom Verkäufer beseitigt sein. Zuletzt wurde die Servolenkung, der Zahnriemen mit Wasserpumpe und die Kupplung erneuert, sowie ein Ölwechsel vorgenommen.Das BBS-Sportlenkrad, das Autoradio, die Leichtmetallfelgen, sowie der Sportauspuff stammen zwar aus dem Zubehörhandel , lassen sich aber leicht zurückrüsten.

Zeitlos schöne Linie und unter der Haube der famose Sechszylinder der Motorenbaureihe M20. ©ebay/cabrio-rot

320i

320i (E 30)

E 30 Cabrio

Im Vergleich zum Vorgänger E 21 rostet der E 30 deutlich weniger.Die Sechszylinder (M20) bläuen im Alter gern, weil die Ventilschaftdichtungen verhärten und nehmen es übel, wenn sie in kaltem Zustand getreten werden.Versorgungslücken gibt es keine, aber zum Teil deftige Preisunterschiede zwischen originalem BMW-Ersatz und Ware vom Nachrüstmarkt. Wer Geld sparen, aber nicht auf Qualität verzichten will, erkundigt sich am besten in Clubs oder Foren nach Erfahrungswerten. Die gute Verfügbarkeit von Blechen erleichtert Karosseriereparaturen. Bei Interieurteilen und Polstern hilft oft nur noch eBay oder der Sattler. Gute E 30, vor allem Sechszylinder, zogen zuletzt im Preis spürbar an.Damit ist beim angebotenennoch Verhandlungsspielraum gegeben.