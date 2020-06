ie allgegenwärtige Corona-Krise hat auch den Automarkt ordentlich durcheinandergewirbelt. Vor allem Gebrauchtwagenhändler haben es derzeit schwer. Auch wenn die Autohäuser mittlerweile wieder offen sind, verlaufen die Verkäufe weiter schleppend. Des einen Nachteil ist des anderen Vorteil, denn im Zuge dieser Entwicklung haben vieleEin gutes Beispiel für die derzeit günstigen Preise sind die nicht einmal 14.000 Euro, die ein Autohaus in Augsburg für diesen gebrauchten BMW 320d Touring haben will.Der 3er-Kombi ist ein Exemplar der F30-Baureihe und hat schon die frische Facelift-Optik.Der 320d glänzt in edlem Alpinweiß und wirkt außen wie innen gepflegt und makellos. Das gilt auch für das Scheckheft, das der Vorbesitzer lückenlos führte.

Klares Design ohne Schnickschnack: Der 3er-Touring gefällt auch von hinten.

Unter der Haube arbeitet einEin manuelles Sechsgang-Getriebe gibt die Kraft an die Hinterräder weiter. Damit geht der 1,6 Tonnen schwere Kombi in siebeneinhalb Sekunden auf Landstraßentempo, erst bei 230 km/h ist Schluss.Auch beim Umweltbewusstsein gibt sich der 320d kaum Blöße, mit einer Einstufung in der Energieeffizienzklasse A und Euro 6 zählt er zu den saubereren Vertretern seiner Klasse., das Interieur wirkt nicht so modern wie bei der Konkurrenz von Mercedes. Mit Navi Einparkhilfe und Bluetooth-Schnittstelle sind wesentliche Dinge aber vorhanden. Zudem verfügt der Wagen über einen Tempomat mit Bremsassistent