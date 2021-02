epflegte BMW 3er der Baureihe E36 sind kaum noch zu finden! Speziell die Sechszylindermodelle 320i, 325i und 328i wurden in den letzten Jahren verheizt, zu Tracktools umgebaut oder sind schlicht und ergreifend dem Rost zum Opfer gefallen. Dieses silbernewird auf eBay verkauft. Der einzige Minuspunkt: Es ist ein weniger stark gesuchter

In den letzten Jahren sind gepflegte und unverbastelte BMW 3er E36 immer beliebter geworden. Vom Nachfolger des E30 wurden zwischen 1990 bis 2000 in Summe über 2,7 Millionen Exemplare gebaut. Trotzdem ist der E36 inzwischen ein gesuchter Youngtimer . Das Problem: Es gibt kaum noch gute Exemplare im Originalzustand. Viele Autos wurden verheizt oder verbraucht und während es die Vierzylindermodelle 316i und 318i teilweise noch mit niedrigen Kilometerständen zum günstigen Preis gibt, ist der Markt an Sechszylindermodellen ziemlich leer. Das gilt vor allem für 325i/328i Coupé Handschalter.