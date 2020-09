In Kooperation mit

Derist ein absoluter Dauerbrenner und seit jeher extrem beliebt bei den Kunden. Seit 2019 wird die interngenannte siebte Generation verkauft. Der Vorgänger wurde zwischen 2011 und Ende 2018 gebaut und ist auf dem Gebrauchtwagenmarkt in allen Farben und Motorisierungen vertreten. Neben der Limousine gab es außerdem den Touring. Erstmals wurden die Coupé-/Cabrio-Versionen ausgegliedert und höher positioniert. Sie heißen seit dieser Generation

Doch zurück zum. Der Nachfolger desbekam zum Sommer 2015 ein Facelift (LCI), das vor allem an neuen Scheinwerfern und Rückleuchten, sowie modifizierten Schürzen zu erkennen ist. Größte technische Neuerung: Erstmals wurde dermit einem Dreizylindermotor mit 136 PS imausgeliefert.

Kein Leder, aber ansonsten eine gute Ausstattung inklusive Professional Navi und Harman&Kardon Soundsystem.

In Velbert beiund macht auf den Bildern einen gepflegten Eindruck. Weniger gut: Die Limousine ist laut Inserat nicht scheckheftgepflegt – ein Minuspunkt. Dafür ist die Ausstattung des bis zu 225 km/h schnellenordentlich. Das M Sportpaket sorgt in Verbindung mit den 19-Zoll-Felgen (403 M) für einen sportlichen Look. Zusätzlich hat der Erstbesitzer sich mit Business Package, Innovationspaket, Professional Navi , LED-Scheinwerfern.