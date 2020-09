D

BMW

3er

Gebrauchtwagen mit Garantie 23.940 € BMW 330 i Modell Luxury Line Bus, Benzin 43.100 km 43.100 km 185 kW (252 PS) 185 kW (252 PS) 07/2016 07/2016 Anfragen BMW 330 i Modell Luxury Line Bus, Benzin + 64673 Zwingenberg, Vogel Autohäuser GmbH & Co. KG Zum Inserat Benzin, 6.7 l/100km (komb.) CO2 157 g/km* In Kooperation mit

Der Innenraum des 3er-Kombis macht einen sehr gepflegten Eindruck.

330i

BMW

ererfreut sich als Gebrauchtwagen einer großen Beliebtheit. Im AUTO BILD-Gebrauchtwagenmarkt findet sich ein 330i Touring aus Hessen mit ordentlich Leistung und einer guten Ausstattung. Mit nicht mal 24.000 Euro (inklusive Garantie ) kostet der 2016 gebaute Kombi weniger als die Hälfte seines ursprünglichen Neupreises.Unter der Haube steckt kein Sechszylinder mehr, sondern ein turbogeladener Vierzylinder mit 252 PS und 350 Nm maximalem Drehmoment.Dank der Power beschleunigt dervon 0 auf 100 km/h in 5,9 Sekunden, bei 250 km/h ist Schluss, geschaltet wird per Hand. Bei der Ausstattung hat sich der Vorbesitzer nicht lumpen lassen. Das metallicblaue Auto kommt in der "Luxury Line"-Ausführung. Neben LED-Scheinwerfern gibt's elektronische Einparkhilfen vorne und hinten. Zudem ist ein Tempomat und ein Navi an Bord. Außerdem können sich Fahrer und Beifahrer über eine Sitzheizung freuen, um nur wenige der vielen Komfort- und Sicherheits-Features in diesem Mittelklasse-zu nennen.