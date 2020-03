Ist das der perfekte 3er BMW?

Der Kofferraum fasst maximal 495 Liter Gepäck (1500 Liter bei umgeklappter Rücksitzbank).

330i

DerDer B48 genannte Motor leistet 252 PS und schickt üppige 350 Nm Drehmoment in Richtung Hinterräder. Er kommt in abgeänderter Form auch im Mini John Cooper Works GP und im BMW M135i zum Einsatz. Sportliche Qualitäten hat er also durchaus. Trotzdem fehlen zwei Zylinder und ein Liter Hubraum, um BMW-Enthusiasten wirklich glücklich zu machen. Die dürfen sich dafür an der Handschaltung erfreuen. Und die Fahrleistungen stimmen auch.Wer das Gaspedal nur streichelt, wird zudem mit einem Durchschnittsverbrauch von unter sieben Litern Super auf 100 Kilometern belohnt.